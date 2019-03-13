День, когда вышел первый в мире карманный MP3-плеер

Чаще всего агрессивные противники автоматизации громили шерстяные и хлопкообрабатывающие фабрики — особенно доставалось производителям чулков, потому что чулочники активнее всех теряли рабочие места с изобретением ткацких рам. Нетрудно догадаться, что стоимость ткацких изделий в результате действий протестантов существенно выросла.

Движение луддитов было чем-то большим, чем мелкое промышленное хулиганство — участники именовали себя в честь «генерала Лудда», который, по легенде, одним из первых уничтожил чулочные станки, которые «отнимали хлеб» у опытных вязальщиц. Движение было анонимным, каждый участник проходил посвящение и произносил клятву. В ней он обещал не выдавать планов и братьев из «тайного комитета» и наказывать смертью изменников общества.

Будучи, по сути, рабочими низкой квалификации, луддиты были неплохо организованы — по ночам они собирались на окраинах городов и занимались строевой подготовкой. У правительства и полиции ушло два года на то, чтобы подавить восстания: за промышленный саботаж луддитов сначала депортировали в трудовые колонии Австралии на срок до 14 лет, а чуть позже за уничтожение машин стали приговаривать к смертной казни. На показательных процессах 17 участников движения лишились жизни, и после этого выступления луддитов пошли на спад.

«Луддизм» сегодня стал словом нарицательным и сменил свою форму — сегодня луддитами называют людей, активно протестующих против новых технологий и достижений компьютерной эпохи в частности.

11 марта 1878 года состоялась первая в мире демонстрация фонографа Эдисона. Изобретение, на которое изобретатель получил патент месяцем раньше, стало первым массовым устройством для звукозаписи и прародителем граммофона и патефона.

По своей конструкции прибор был довольно прост — звуковая дорожка записывалась в углубления на фольге, которые делала движущаяся игла. В режиме воспроизведения игла считывала колебания в дорожке и передавала их на звуковую мембрану.