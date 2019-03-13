День, когда вышел первый в мире карманный MP3-плеер

11 марта 1998 года на выставке CeBIT в Германии компания Eiger Labs выпустила первый компактный цифровой плеер — MPMan F10. Модель стала предвестником целого класса устройств, которые мы сегодня знаем под именем «цифровой MP3-плеер».
Модель предлагала смешной по нынешним меркам объём памяти — от 16 до 128 МБ, аккумулятор и зарядное устройство в MPMan F10 не были универсальными, а цена новинки неприятно удивляла и составила $300. Неудивительно, что продажи модели были провальными.
Первым коммерчески успешным MP3-плеером стал Rio PMP300, который появился спустя полгода. В нём 32 МБ внутренней памяти дополнялись слотом SmartMedia (прадедушка microSD), а в роли аккумулятора выступала банальная «пальчиковая» батарейка. Монохромный ЖК-дисплей отображал уровень заряда и название текущего трека, а управление производилось с помощью россыпи клавиш на круговой панели спереди устройства.
Даже на заре развития аудиоплееров не обошлось и без войны с «правообладателями» — печально известная организация RIAA объявила плеер «вспомогательным устройством пиратов» и потребовала изъять его из продажи. К счастью, суды отклонили иск борцов с цифровым распространением музыки, и по сей день загрузка MP3-треков в личные устройства не считается чем-то противозаконным.
11 марта 1811 года противники технического прогресса устроили погромы на заводах в городе Ноттингем. Чуть позже промышленный саботаж охватил и другие города Англии.
Когда промышленная революция (резкий переход от ручного труда к станкам в промышленности) привела к тому, что ручной низкоквалицифированный труд стал невостребованным, сторонники прежнего уклада стали массово ломать машины на всех крупных заводах — луддиты верили, что так они борются с безработицей, на которую людей обрекает технический прогресс.
Чаще всего агрессивные противники автоматизации громили шерстяные и хлопкообрабатывающие фабрики — особенно доставалось производителям чулков, потому что чулочники активнее всех теряли рабочие места с изобретением ткацких рам. Нетрудно догадаться, что стоимость ткацких изделий в результате действий протестантов существенно выросла.
Движение луддитов было чем-то большим, чем мелкое промышленное хулиганство — участники именовали себя в честь «генерала Лудда», который, по легенде, одним из первых уничтожил чулочные станки, которые «отнимали хлеб» у опытных вязальщиц. Движение было анонимным, каждый участник проходил посвящение и произносил клятву. В ней он обещал не выдавать планов и братьев из «тайного комитета» и наказывать смертью изменников общества.
Будучи, по сути, рабочими низкой квалификации, луддиты были неплохо организованы — по ночам они собирались на окраинах городов и занимались строевой подготовкой. У правительства и полиции ушло два года на то, чтобы подавить восстания: за промышленный саботаж луддитов сначала депортировали в трудовые колонии Австралии на срок до 14 лет, а чуть позже за уничтожение машин стали приговаривать к смертной казни. На показательных процессах 17 участников движения лишились жизни, и после этого выступления луддитов пошли на спад.
«Луддизм» сегодня стал словом нарицательным и сменил свою форму — сегодня луддитами называют людей, активно протестующих против новых технологий и достижений компьютерной эпохи в частности.
11 марта 1878 года состоялась первая в мире демонстрация фонографа Эдисона. Изобретение, на которое изобретатель получил патент месяцем раньше, стало первым массовым устройством для звукозаписи и прародителем граммофона и патефона.
По своей конструкции прибор был довольно прост — звуковая дорожка записывалась в углубления на фольге, которые делала движущаяся игла. В режиме воспроизведения игла считывала колебания в дорожке и передавала их на звуковую мембрану.
Демонстрацию проводил сотрудник и друг Томаса Эдисона, изобретатель телефонной станции на 20 абонентов — венгерский инженер Тивадар Пушкаш. На глазах у изумленной публики ученый записал детскую песенку «У Мэри был барашек» на новаторский прибор и продемонстрировал присутствующим аудиозапись.
В происходящее поверили не все — один из профессоров чуть было не задушил Пушкаша в порыве ярости, утверждая, что «всё это надувательство; где-то поблизости спрятался чревовещатель, а презренный металл не может воспроизводить благородные звуки человеческой речи. Впрочем, чуть позже даже сам Эдисон признавался, что был очень удивлен беспроблемной конструкции своего изобретения. «Я всегда боялся вещей, которые работают с первого раза», — признавался тогда изобретатель.
Устройство, которое изначально планировалось использовать в качестве диктофона, стало невероятно популярным — с его помощью на свет появились говорящие часы, аудиописьма, инструкции и уроки, записи выступлений знаменитых людей и, конечно же, подтянулась музыкальная и театральная индустрии.