Как ФБР и Пентагон не могли поймать первого в мире хакера, пока его не поймал... другой хакер

Чуть позже Кевин отправился на учёбу в Компьютерный Центр Лос-Анджелеса, и в это время с друзьями увлеченно взламывал компьютерные и телефонные сети. Один из друзей (вернее, подруга) оказался не надёжным и сдал Митника «с потрохами» ФБР, после чего 17-летний искатель приключений получил условный срок.

Словом, на незаконные увлечения нашего героя эта мера пресечения никак не повлияла, поэтому уже в 1982 году неугомонный взломщик получил доступ к сети Пентагона и противовоздушной обороне штата Колорадо.

А чуть позже Митник взломал серверы университета Южной Каролины и через них «ковырял» сеть компьютерной компании Digital Equipment. Кевин утащил из компьютеров компании новую версию операционной системы, собирался внедрить в неё «троянцев», которые докладывали бы о похождениях пользователей и выложить файл обратно во внутреннюю сеть компании. Правда, в определённый момент его друг «доложил, куда следует», и хакера повязали вновь.

За скачивание операционной системы взломщик просидел год в тюрьме, из них 8 месяцев — в одиночной камере. Но после того, как он вышел на свободу, все материалы о его судимости исчезли с компьютеров правоохранительных органов, а с банковского счёта судьи, который вёл дело, «утекли» все деньги.