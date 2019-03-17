Как ФБР и Пентагон не могли поймать первого в мире хакера, пока его не поймал... другой хакер

18 марта 1999 года американский хакер Кевин Митник согласился сотрудничать со следствием и признал вину по 23 пунктам обвинения. Знаменитый взломщик стал первым в мире человеком, который получил тюремный срок за несанкционированный доступ к удаленному компьютеру в преступных целях.
Митник — хакер с почти голливудской биографией. Ребенок из неблагополучной семьи, в первых классах школы он научился подделывать проездные на автобусы, в 12 лет научился «обманывать» АТС и научился бесплатно пользоваться междугородней и местной телефонной связью. В 16 лет Митник взломал школьную сеть, и не ради правки оценок, а просто из интереса.
Чуть позже Кевин отправился на учёбу в Компьютерный Центр Лос-Анджелеса, и в это время с друзьями увлеченно взламывал компьютерные и телефонные сети. Один из друзей (вернее, подруга) оказался не надёжным и сдал Митника «с потрохами» ФБР, после чего 17-летний искатель приключений получил условный срок.
Словом, на незаконные увлечения нашего героя эта мера пресечения никак не повлияла, поэтому уже в 1982 году неугомонный взломщик получил доступ к сети Пентагона и противовоздушной обороне штата Колорадо.
А чуть позже Митник взломал серверы университета Южной Каролины и через них «ковырял» сеть компьютерной компании Digital Equipment. Кевин утащил из компьютеров компании новую версию операционной системы, собирался внедрить в неё «троянцев», которые докладывали бы о похождениях пользователей и выложить файл обратно во внутреннюю сеть компании. Правда, в определённый момент его друг «доложил, куда следует», и хакера повязали вновь.
За скачивание операционной системы взломщик просидел год в тюрьме, из них 8 месяцев — в одиночной камере. Но после того, как он вышел на свободу, все материалы о его судимости исчезли с компьютеров правоохранительных органов, а с банковского счёта судьи, который вёл дело, «утекли» все деньги.
По мере того, как Митник набирался опыта, он замахивался даже на компьютеры «анти-хакеров» — в 1994 году он взломал компьютер Цутому Шимомуры, японского американского специалиста по компьютерной безопасности. Шимомура не сразу заподозрил неладное, но на его компьютере были системы защиты, через которые он начал охоту на нашего героя. После того, как Шимомура подключил к работе ФБР, Митника арестовали 15 февраля 1995 года.
Митник «влип» настолько прочно, что просидел в тюрьме четыре года — иные законы за убийство человека наказывают менее строго. Просто на хакера-«рецидивиста» всегда находились новые обвинения, чтобы продлить его пребывание за решёткой.
С 2000 года Митник вышел на свободу и полностью «легализовался» — из самого опасного компьютерного взломщика он превратился в борца с хакерами и консультанта по информационной безопасности, написал немало книг и вообще вдоволь искупался в лучах славы.
18 марта 1931 года полковник Джейкоб Шик получил патент на первую в мире электробритву. Изобретатель придумал новаторский инструмент для бритья не на ровном месте, а после «тягот и лишений» контрактной воинской службы на Аляске.
Проблемы с ежедневным бритьем в условиях холода немало досаждали младшему лейтенанту, из-за чего он сначала придумал привычный сегодня бритвенный станок со сменными лезвиями, но на этом не остановился. Главной целью Джейкоба было создание бритвы, ради которой не нужно было бы увлажнять ледяной водой (а другой тогда на Аляске почти не водилось) и мылом кожу лица. Первые эскизы изобретательный связист сделал ещё в 1923 году, но конструкция была далека от совершенства, поэтому спустя 8 лет Шик сделал бритву намного компактнее и почти сразу наладил её серийное производство.
Использовать первую электробритву было не очень сподручно — одной рукой приходилось держать двигатель, второй — триммер. Но в США (да и в мире тоже) бритва стала сенсацией и пользовалась бешеным успехом даже при огромной по тем временам ценой порядка $25.
Следующими инноваторами в вопросах бритья стали голландцы из фирмы Philips — в 1939 году на свет появилась первая роторная электробритва с двумя головками. А знаменитые нынче одноразовые станки Gillette появятся только 20 лет спустя. Кстати, несколько десятилетий спустя Philips выкупит компанию Schick и станет одним из крупнейших производителей электробритв в мире.
18 марта 1965 года космонавты впервые вышли в открытый космос. Для такой задачи в СССР соорудили корабль «Восход-2» со специальной шлюзовой камерой и организовали его старт с космодрома «Байконур». Экипаж состоял из командира корабля Павла Беляева, и пилота — Алексея Леонова.
Пройти испытание космическим вакуумом довелось Леонову — он выплыл из шлюзовой камеры и 12 минут пробыл в безвоздушном пространстве. Ни люди, ни оборудование не были полностью готовы к таким экспериментам, поэтому в непривычной для организма среде космонавту пришлось бороться с учащенным дыханием, повышенным потоотделением и взлетевшей температурой тела на грани лихорадки.
Вдобавок, скафандр Леонова основательно раздулся и пилоту пришлось приложить немало усилий, чтобы вернуться на борт сквозь узкий шлюз корабля. Очередной неприятностью стала деформация люка и дефицит воздуха на корабле (утечку с трудом удалось устранить), а потом у «Восхода-2» отказали посадочные системы. Проблема была в том, что корабль сам по себе был очень тесным и ручного управления не предполагал — кресла космонавтов были развернуты в сторону от пульта управления. Поэтому экипажу пришлось постоянно перемещаться между креслами при посадке нужно было обязательно пристёгиваться) и приборной панелью корабля.
С отказавшей автоматикой и без связи с Землей космонавты приземлились далеко не туда, куда изначально планировалось — посадка прошла в Пермской области и пару дней Беляев и Леонов провели в тайге, без связи и еды.
Первый выход человека в космос, конечно, вошёл в историю космонавтики, а американские космонавты смогли повторить опыт советских коллег в июне 1965 года.