Как американские военные учили медведей катапультироваться на сверхзвуковой скорости

В числе самых популярных «твитерян» значатся:

Кетти Перри @katyperry

Джастин Бибер @justinbieber

Барак Обама @BarackObama

Рианна @rihanna

Тейлор Свифт @taylorswift13

21 марта 2007 года поступила в продажу приставка Apple TV. Начинкой ТВ-приставка представляла собой не очень быстрый, но вполне «взрослый» компьютер. Устройство работало на процессор Intel Pentium M (такой же ставили в недорогие ноутбуки того времени), имело 256 МБ оперативной памяти, а также 40-гигабайтный винчестер. В роли операционной системы выступала модифицированная Mac OS X.

В первое время Apple TV не могла обходиться без компьютера с iTunes — с него транслировался или синхронизировался контент. Только через год вышло обновление прошивки, позволившее прямо с приставки покупать и брать напрокат фильмы из магазина iTunes Store.