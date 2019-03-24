Как американские военные учили медведей катапультироваться на сверхзвуковой скорости

21 марта 1962 года медведь стал первым существом, выжившим после катапультирования на сверхзвуковой скорости. В 50-х годах прошлого века американцы работали над сверхзвуковым бомбардировщиком Convair B-58 Hustler. Тогда же инженеры разрабатывали специальное катапультируемое кресло, способное спасти пилота даже при запуске на очень высокой скорости. Разумеется, кресло нужно было испытывать не только на манекенах, и на помощь призвали медведей. Дело в том, что некоторые породы этих животных размером и весом очень похожи на людей. В этот день медведица по кличке Йоги катапультировалась из самолёта в кресле с ракетными ускорителями на высоте 10 километров и через 8 минут приземлилась с парашютом. Капсула надёжно защитила животное от воздушного удара и холода, так что медведица не получила повреждений.
По статистике, медведи оказались более «живучими» в испытаниях сверхзвуковой катапульты: в то время как команда людей погибла, ни один из медведей не пострадал. По злой иронии, каждое животное после приземления умертвили для полного осмотра тела.
21 марта 2006 года появился первый в мире твит. Его написал в еще закрытой социальной сети создатель Twitter (а кому бы ещё он это доверил?!) Джек Дорси: «just setting up my twttr» («просто настраиваю свой твиттер»).
Идея «Твиттера» пришла в голову Дорси, когда он работал в компании Odeo, которая занималась подкастами. Похоже, он устал отвечать на вопросы: «Как дела? Что делаешь?» — и решил создать сервис, чтобы оповещать о своих занятиях всех друзей разом. Изначально Twitter (тогда еще его называли twttr) работал через SMS, и именно отсюда растут ноги у известного ограничения: 140 символов на один твит. Дело в том, что в одно SMS-сообщение влезает 160 латинских букв, но 20 из них Дорси зарезервировал под имя пользователя. Так технология, появившаяся еще в 80-х, определила формат общения людей в интернете в конце первого десятка лет XXI века. Очень быстро сервис стал популярен и в интернете, в это же время стали появляться смартфоны, и для них вышло множество твиттер-клиентов.
Сегодня облачать мысли в краткую форму предпочитает 300 с лишним миллионов человек. К тому же Twitter — один из самых быстрых каналов распространения новостей. Если где-то что-то случилось, то первым об этом напишут в «Твиттере». Например, в 2009 году, когда самолёт аварийно сел на реку Гудзон рядом с Нью-Йорком, первая фотография с места аварии появилась именно в Twitter. За годы к «твиплам» присоединились артисты, астронавты, арабские революционеры и даже Папа Римский.
В числе самых популярных «твитерян» значатся:
- Кетти Перри @katyperry
- Джастин Бибер @justinbieber
- Барак Обама @BarackObama
- Рианна @rihanna
- Тейлор Свифт @taylorswift13
21 марта 2007 года поступила в продажу приставка Apple TV. Начинкой ТВ-приставка представляла собой не очень быстрый, но вполне «взрослый» компьютер. Устройство работало на процессор Intel Pentium M (такой же ставили в недорогие ноутбуки того времени), имело 256 МБ оперативной памяти, а также 40-гигабайтный винчестер. В роли операционной системы выступала модифицированная Mac OS X.
В первое время Apple TV не могла обходиться без компьютера с iTunes — с него транслировался или синхронизировался контент. Только через год вышло обновление прошивки, позволившее прямо с приставки покупать и брать напрокат фильмы из магазина iTunes Store.
Следующие два поколения Apple TV были устроены совершенно иначе. Они работали на iOS — той же ОС, что используется в смартфонах iPhone — и оказались лишены винчестера. Да и вообще, эти приставки с точки зрения начинки представляли собой «Айфоны» без экрана, но с видеовыходом. Вернулись жесткие диски в приставку только к четвёртому поколению, которое вышло в конце 2015 года. Тогда же Apple TV научились запускать программы для iOS (точнее, их адаптированные для телевизоров версии).