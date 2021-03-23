Ровно 25 лет назад женщина-астронавт поставила двойной рекорд по пребыванию в космосе

До 23 марта 2001 ни одно государство в мире не имело опыта по спуску с орбиты и затоплению орбитальных комплексов. Для спуска «Мира» на орбиту был доставлен корабль «Прогресс М1-5» с увеличенным запасом топлива. В 2:20 по московскому времени станция вышла на предспусковую орбиту, а затем «Прогресс» последовательно дал три тормозных импульса. Последний сработал в 8:08, а спустя еще 36 минут станция «Мир» вошла в плотные слои атмосферы, загорелась и стала распадаться. Примерно в 9:00 оставшиеся части станции затонули в Тихом океане.

Вместе со станцией было затоплено все находившееся на ней оборудование, а также три новогодние елки, костюм Деда Мороза, а также электрогитара и большая библиотека книг, – все это было оставлено экспедициями на станцию.