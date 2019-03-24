Дешёвый четырёхъядерный процессор против дорогого восьмиядерного сражаются в играх... на равных?

24 марта 2013 года открылся предзаказ на процессоры Intel Haswell. Сами чипы официально вышли в продажу только в мае. Но о новых моделях, а также о платформе LGA1150 уже было все известно.
Процессоры в то время эволюционировали очень медленно. Поэтому даже в 2016 и 2017 году чипы Haswell были всё еще в продаже и пользовались популярностью. Позже Intel выпустила новые линейки: для платформы LGA1150 — кристаллы семейства Broadwell; для LGA1151 — Skylake. Разница в производительности между этими процессорами составляет 5-10% в лучшем случае. Поэтому Haswell, как "золотая середина" между дорогостоящими Skylake и уже редкими в продаже Ivy Bridge и Sandy Bridge, оставался актуальным необычайно долгое время по меркам современных процессоров.
В компании с производительной видеокартой при высоком разрешении флагманские процессоры Haswell (Intel Core i7 4770K/4790K) и сегодня выглядят могучими в играх. Взгляните на сравнение флагманского процессора 2014 модельного года (4790K) с флагманским процессором конца 2018 года (9900K) на видео, и вы ощутите, насколько "боевыми" могут быть процессоры-старички.
24 марта 2012 года компания TDK представила самый маленький SSD в мире. Устройство получило название eSSD. Ячейки памяти, а также контроллер в нем упакованы в одну квадратную микросхему площадью 17х17 мм. Для упаковки применялась корпусировка типа BGA под 208 контактов. Объем такого SSD варьировался от 1 Гбайт до 4 Гбайт. Естественно, устройство предназначалось для использования во всевозможных встраиваемых системах: от принтеров до игровых автоматов.
Контроллер GBDriver RS3 обеспечивал производительность на уровне 55 Мбайт/с для операций линейного чтения и 30 Мбайт/с — для записи. Помимо крошечного размера, eSSD характеризовался высокой надежностью, ведь в основе лежала флеш-память типа SLC. Накопитель поддерживал алгоритм распределения нагрузки, а также технологию шифрования данных по алгоритму AES.
24 марта 2014 года Kingston выпустила самый быстрый на тот момент времени твердотельный накопитель HyperX Predator (обзор). В основу SSD лег контроллер Marvell 88SS9293. В итоге накопитель обеспечивает производительность 1400/1000 Мбайт/с для операций чтения/записи. Устройство выполнено в форм-факторе M.2. Подключается к одноименному интерфейсу, к которому подведены четыре линии PCI Express 2.0.
Следующим знаковым SSD-рекордсменом стала модель Samsung 950 Pro. Она заметно быстрее, так как использует протокол NVMe и интерфейс PCI Express x4 3.0. Линейные скорости чтения/записи достигали 2500/1500 Мбайт/с.