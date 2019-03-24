Дешёвый четырёхъядерный процессор против дорогого восьмиядерного сражаются в играх... на равных?

24 марта 2013 года открылся предзаказ на процессоры Intel Haswell. Сами чипы официально вышли в продажу только в мае. Но о новых моделях, а также о платформе LGA1150 уже было все известно.

Процессоры в то время эволюционировали очень медленно. Поэтому даже в 2016 и 2017 году чипы Haswell были всё еще в продаже и пользовались популярностью. Позже Intel выпустила новые линейки: для платформы LGA1150 — кристаллы семейства Broadwell; для LGA1151 — Skylake. Разница в производительности между этими процессорами составляет 5-10% в лучшем случае. Поэтому Haswell, как "золотая середина" между дорогостоящими Skylake и уже редкими в продаже Ivy Bridge и Sandy Bridge, оставался актуальным необычайно долгое время по меркам современных процессоров.