Когда сотовые операторы России выкатили первые тарифы с оплатой в рублях вместо долларов, и могут ли долларовые тарифы вернуться снова

25 марта 2005 года российский оператор связи «Мегафон» объявил перенос всех тарифов в рублевую систему расчёта. Прежде все федеральные операторы тарифицировали услуги связи в «условных единицах», то есть, долларах США, и отказывались тарифицировать звонки и SMS в рублях, опасаясь за стабильность российской нацвалюты.
Первым тарифом с рублевыми расчётами в Москве стал, внезапно, план под названием «Рублевый». Следующим от условных единиц отказался «Билайн», а МТС оказался самым консервативным из «большой тройки» и решился на такой шаг последним.
Такое решение было логичным уже потому, что граждане России получали свои зарплаты в рублях, но никакой щедрости со стороны операторов в указанном выше решении не было — в 2005 году курс доллара стабильно падал по отношению к рублю, поэтому перевод расчетов с клиентами в нацвалюту был оператором очевидно выгоден.
Кстати, операторы и сегодня имеют право выкатить тарифы с оплатой в условных единицах — платить за связь мы будем всё равно рублями, просто при каждом пополнении средства будут конвертироваться по курсу Банка России.
25 марта 1954 года компания RCA выпустила первый в мире серийный цветной телевизор. Модель CT-100 смогла вывести цветные телепередачи из «подполья» и соответствовала только зарождающимся тогда стандартам цветного телевидения в стандарте NTSC.
Очередь за новым типом телевизора, впрочем, не стояла – модель стоила оглушительных $1000 (с учётом инфляции сумма примерно равна сегодняшним $10000). Принцип работы CT-100 мало отличался от более поздних вариантов ЭЛТ-телевизоров – кинескоп, покрытый люминофором (вещество, которое светится после обработки электронными частицами), диагональ чуть менее 12 дюймов, энергопотребление порядка 475 Ватт и «кривая» цветопередача, при которой красный и зеленый цвета были гораздо более насыщенными, чем жёлтый или голубой.
Помимо высокой стоимости популярность телевизора ограничивалась тем, что далеко не все каналы вещали телепередачи в цвете. За год выпуска RCA удалось продать намного меньше экземпляров, CT-100, чем изначально планировалось, поэтому вскоре компания наладила выпуск новой модели (CT-55), а дебютный цветной телевизор резко подешевел до $495.
По-настоящему массовым цветное телевидение стало только несколько десятилетий спустя — в 1970-х гг., а серийное производство цветных ламповых телевизоров в СССР стартовало лишь в 1967 году на Московском телевизионном заводе «Рубин».
25 марта 1960 года состоялся первый в мире запуск управляемой ракеты с атомной подлодки. Испытания прошли на американской субмарине USS Halibut (SSGN-587) — первого в своём роде корабле ракетного сдерживания. Боезапас представлял собой пять ядерных ракет SSM-N-8 Regulus с дальностью полёта до 930 км. Подводная лодка проектировалась специально для работы с таким арсеналом и от себе подобных отличалась высокой главной «полётной» палубой.
Пять лет подряд Halibut находился на боевом дежурстве в Перл-Харборе, а спустя 5 лет (в 1965 году) участвовал в разведывательных операциях против СССР. Например, в 1971 году американцы подключились к советскому подводному кабелю в Охотском море и слушали переговоры советских моряков между военными базами в Петропавловске-Камчатском и Владивостоке.