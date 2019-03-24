Когда сотовые операторы России выкатили первые тарифы с оплатой в рублях вместо долларов, и могут ли долларовые тарифы вернуться снова

25 марта 2005 года российский оператор связи «Мегафон» объявил перенос всех тарифов в рублевую систему расчёта. Прежде все федеральные операторы тарифицировали услуги связи в «условных единицах», то есть, долларах США, и отказывались тарифицировать звонки и SMS в рублях, опасаясь за стабильность российской нацвалюты.

Первым тарифом с рублевыми расчётами в Москве стал, внезапно, план под названием «Рублевый». Следующим от условных единиц отказался «Билайн», а МТС оказался самым консервативным из «большой тройки» и решился на такой шаг последним.