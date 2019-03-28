Почему Kodak превратился из короля производителей фотоаппаратов в неудачника и банкрота?

28 марта 1995 года Kodak выпустила свой первый массовый цифровой фотоаппарат Kodak DC40 — второй в истории после Apple QuickTake 100. В действительности же обе эти камеры — модификации одной и той же модели, которую разработала и производила Kodak. То есть компания согласилась отдать первенство Apple и отложила выход революционного гаджета под собственным брендом примерно на год.
Kodak DC40 имела смехотворные по современным меркам характеристики. Матрица разрешением 512x768 пикселей выдавала 0,4-мегапиксельные снимки. Фиксированное фокусное расстояние объектива (37 мм) означало отсутствие оптического зума. На борту было всего 4 мегабайта памяти, и расширить её было нельзя — слот для флеш-карточек отсутствовал. Не было у фотоаппарата и ЖК-экрана. За всё это сомнительное (опять же — в нынешнем представлении) удовольствие нужно было заплатить 1000 долларов.
Об этой камере сейчас мало кто вспоминает, а QuickTake 100 и вовсе называют в числе самых провальных продуктов Apple, подчёркивая глубину падения компании в эпоху «без Джобса» (основатель компании покинул её тогда примерно на десятилетие).
В банкротстве и бестолковом ныне положении Kodak виноваты менеджеры, которые:
- До последнего момента верили, что цифровые фотоаппараты будут бесконечно долгое время низкокачественными
- Зарабатывали бешеные деньги на технологиях печати фотографий и думали, что печатать фотографии люди будут всегда
- Не разрабатывали главные компоненты своих камер, а заказывали их у сторонних поставщиков. Сначала это было выгодно, а потом поставщики не могли ничего изобрести, а у новых поставщиков компоненты стоили столько, что конкурентоспособные камеры Kodak создавать уже не получалось.
28 марта 2008 года хакеры атаковали мигающими GIF-картинками интернет-форум поддержки эпилептиков. Ударили по больному. Точнее, по больным. Злоумышленники с помощью скрипта публиковали множество сообщений с аниманией, вызывающей у эпилептиков мигрени и припадки. Сообщений было так много, что удалить их или хотя бы пролистать достаточно быстро было невозможно.
Участники онлайн-форума возложили вину за атаку на последователей хакерского сообщества Anonymous. В свою очередь, Anonymous утверждали, что за атакой стоит Церковь Саентологии, а целью нападения на больных эпилепсией было испортить мнение общественности об Anonymous и об их «борьбе с этой вирулентной организацией». Впрочем, официальные лица так и не назвали виновников случившегося.
Хотя интернет-форумы и сайты организаций взламывают каждый день — иногда в рамках борьбы, а порой просто чтобы «мастерство показать» — этот случай стал одним из немногих, когда эксплуатировалось заболевание посетителей конкретного сайта.