Почему Kodak превратился из короля производителей фотоаппаратов в неудачника и банкрота?

В банкротстве и бестолковом ныне положении Kodak виноваты менеджеры, которые:

До последнего момента верили, что цифровые фотоаппараты будут бесконечно долгое время низкокачественными

Зарабатывали бешеные деньги на технологиях печати фотографий и думали, что печатать фотографии люди будут всегда

Не разрабатывали главные компоненты своих камер, а заказывали их у сторонних поставщиков. Сначала это было выгодно, а потом поставщики не могли ничего изобрести, а у новых поставщиков компоненты стоили столько, что конкурентоспособные камеры Kodak создавать уже не получалось.

28 марта 2008 года хакеры атаковали мигающими GIF-картинками интернет-форум поддержки эпилептиков. Ударили по больному. Точнее, по больным. Злоумышленники с помощью скрипта публиковали множество сообщений с аниманией, вызывающей у эпилептиков мигрени и припадки. Сообщений было так много, что удалить их или хотя бы пролистать достаточно быстро было невозможно.

Участники онлайн-форума возложили вину за атаку на последователей хакерского сообщества Anonymous. В свою очередь, Anonymous утверждали, что за атакой стоит Церковь Саентологии, а целью нападения на больных эпилепсией было испортить мнение общественности об Anonymous и об их «борьбе с этой вирулентной организацией». Впрочем, официальные лица так и не назвали виновников случившегося.

Хотя интернет-форумы и сайты организаций взламывают каждый день — иногда в рамках борьбы, а порой просто чтобы «мастерство показать» — этот случай стал одним из немногих, когда эксплуатировалось заболевание посетителей конкретного сайта.