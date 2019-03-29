Как выглядел и работал первый в мире ноутбук

Дисплей мог похвастаться 8-ю строками и 40 символами. Одна из немногих характеристик, которые роднят TRS-80 Model 100 с современными лэптопами — это небольшой вес, всего 1,4 кг. Конечно, этот ПК не мог бы считаться полностью мобильным без аккумулятора. Однако TRS-80 Model 100 работал от простых пальчиковых батареек.

Особенно привлекательным портативный компьютер был для журналистов: в разы легче и меньше печатной машинки, никакого шума, полноразмерная клавиатура и не только возможность редактировать тексты, но и отправлять их благодаря встроенному модему.

Платить за такое удовольствие приходилось от 1099 американских денег за начальную версию с 8 Кбайт SRAM.

За переносной ПК нужно было заплатить приличную, но, в целом, не заоблачную сумму в 1,399 американских денег.

Больше данных для ноутбуков!

В этот же день 10 лет назад, то есть в 2006 году, был анонсирован жёсткий диск форм-фактора 2,5” небывалой прежде ёмкости — 200 Гбайт. До этого лучшее, на что могли претендовать пользователи лэптопов, это были HDD до 160 Гбайт. Выпустив такой жёсткий диск, Fujitsu хоть и увековечила своё имя на страницах истории, но в их детище не было ничего принципиально нового, потому что в нём использовалась старая-добрая продольная запись (вместо зарождающейся тогда перпендикулярной). Производитель просто добавил третью пластину, из-за чего накопитель получился на 30% больше по весу и габаритам, чем стандартный жёсткий диск для ноутбука.