Как выглядел и работал первый в мире ноутбук

29 марта 1983 был представлен первый портативный компьютер. Имя этому гордому японскому детищу — TRS-80 Model 100. По нынешним меркам выглядит устройство невзрачно: большая клавиатура увенчана прямоугольным монохромным дисплеем, расположенным горизонтально.
Однако этот доисторический предок современного ноутбука разошёлся тиражом более 6 млн экземпляров. Сейчас, 33 года спустя, только ценители захотят приобрести его, ведь он не смог бы потягаться даже с какими-нибудь умными часами. Судите сами, во главе системы был установлен 8-битный процессор Intel 80C85 с тактовой частотой 2,4 мегагерца. Объём read-only памяти, куда была записана прошивка, составлял 32 Кбайт. Для любых действий со стороны пользователя была использована SRAM-память.
Как сейчас с «айфонами», так и в 1983 году с TRS-80 Model 100 пользователь был сам волен выбирать объём доступной ему памяти. Но, конечно, не от 16 до 128 Гбайт, а только от 8 до 32 Кбайт. Но её хотя бы можно было расширить, если со временем вы понимали, что в день покупки «ноутбука» немножко пожадничали. Внешнем же накопителем для «прадедушки» в основном служили аудиокассеты, а также Tandy Portable Disk Drive, на которых помещалось уже 100 Кбайт данных.
Дисплей мог похвастаться 8-ю строками и 40 символами. Одна из немногих характеристик, которые роднят TRS-80 Model 100 с современными лэптопами — это небольшой вес, всего 1,4 кг. Конечно, этот ПК не мог бы считаться полностью мобильным без аккумулятора. Однако TRS-80 Model 100 работал от простых пальчиковых батареек.
Особенно привлекательным портативный компьютер был для журналистов: в разы легче и меньше печатной машинки, никакого шума, полноразмерная клавиатура и не только возможность редактировать тексты, но и отправлять их благодаря встроенному модему.
Платить за такое удовольствие приходилось от 1099 американских денег за начальную версию с 8 Кбайт SRAM.
За переносной ПК нужно было заплатить приличную, но, в целом, не заоблачную сумму в 1,399 американских денег.
Больше данных для ноутбуков!
В этот же день 10 лет назад, то есть в 2006 году, был анонсирован жёсткий диск форм-фактора 2,5” небывалой прежде ёмкости — 200 Гбайт. До этого лучшее, на что могли претендовать пользователи лэптопов, это были HDD до 160 Гбайт. Выпустив такой жёсткий диск, Fujitsu хоть и увековечила своё имя на страницах истории, но в их детище не было ничего принципиально нового, потому что в нём использовалась старая-добрая продольная запись (вместо зарождающейся тогда перпендикулярной). Производитель просто добавил третью пластину, из-за чего накопитель получился на 30% больше по весу и габаритам, чем стандартный жёсткий диск для ноутбука.
Скорость вращения шпинделя была невысокой — 4200 об/мин. Правда в этом имелись свои плюсы: жёсткий диск меньше грелся и потреблял меньше энергии, что, учитывая его ориентированность на использования в ноутбуках, было ему только в плюс.