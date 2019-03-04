День, когда изобрели микрофон

4 марта 1877 года американский изобретатель Эмиль Берлинер создал первый в мире микрофон. Попытки воплотить устройство для преобразования звука предпринимались и раньше, но микрофонами, как таковыми, они не являлись и практического применения не получили.

К примеру, незадолго до этого, в 1876 году инженер Александр Белл продемонстрировал публике «жидкостной передатчик». В трубчатый резервуар с водой помещали диафрагму и соединяли её с проводом. После этого в полученную конструкцию добавляли немного кислоты — для улучшения электропроводимости. Диафрагма колебалась каждый раз, когда человек что-то говорил, и Белл считал такой способ фиксации звука приемлемым.