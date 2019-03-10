День, когда на Солнце нашли пятна

На борту аппарата находился полноразмерный манекен человека (его звали «Иван Иванович»), собака по кличке Чернушка, а также несколько мышей, крыс и морская свинка. После успешного запуска «Спутник-9» совершил один виток вокруг Земли и приземлился в положенном районе, в 260 километрах от города Куйбышев, вблизи села Старый Токмак в ТАССР. Полет Чернушки, а затем и полет собаки по кличке Удача, который также прошел в компании «Ивана Ивановича» позволил С. Королёву принять решение об отправке в космос человека.