День, когда на Солнце нашли пятна

Конечно, Йоханнес Фабрициус не стал первым человеком, узнавшим о существовании солнечных пятен, однако именно он впервые описал это явление в книге с трудно запоминаемым названием «Narration on Spots Observed on the Sun and their Apparent Rotation with the Sun». Книга была издана 13 июня того же 1611 года и с тех пор считается классическим трудом по астрономии.