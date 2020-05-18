Как создавали «Шрэка» — первого обладателя «Оскара» среди полнометражных мультильмов

18 мая 2009 года запустили интеллектуальную базу знаний Wolfram Alpha. Классические поисковые системы вроде Google или Яндекс представляют собой «оглавление интернета» — индекс, базу данных о том, на каких сайтах можно найти нужные слова. В отличие от них, «Вольфрам» знает всё сам. В его распоряжении есть база разнообразнейших знаний: от этимологических и толковых словарей до сводок производства прохладительных напитков по странам. Без проблем система справляется и с математическими задачками, разбирая формулы и делая необходимые вычисления. Самая же примечательная функция «Вольфрама» заключается в его способности понимать естественный язык.