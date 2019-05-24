День рождения первого метро в мире

24 мая 1844 года впервые было передано сообщение по телеграфной линии с помощью электромагнитного телеграфа. Длина линии составляла 64 км (40 миль), она проходила между Вашингтоном и Бостоном и соединяла два аппарата — электромагнитных телеграфа, изобретённых Сэмуэлем Морзе. Что любопытно, до 1836 года Морзе занимался живописью, в 1835 году стал профессором начертательных искусств. Однако еще в юношестве он интересовался лекциями по электричеству, и это позабытое увлечение вновь проснулось в нём в 1836 году, когда он увидел модель телеграфа В. Вебера 1833 года. В 1837 году Морзе предложил способ кодирования цифр, букв и знаков препинания, известный ныне как азбука Морзе (современный код сильно отличается). Долгое время изобретатель не мог найти финансирование для телеграфной линии, которая продемонстрировала бы возможности технологии. В конце концов, после множества неудач, он смог продвинуть свою идею в конгрессе США и ему выделили приличную сумму на строительство. Успех не заставил себя долго ждать: телеграфными линиями заинтересовались множество стран, заплативших изобретателю большие деньги.