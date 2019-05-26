День, когда смартфоны заменили банковские карты

26 мая 2011 года Google запустил мобильную электронную платёжную систему. Google Wallet рассчитана для работы на смартфонах с ОС Android и с наличием модуля беспроводной передачи данных NFC. Система позволяет оплачивать покупки в магазинах с помощью телефона, на котором установлено специальное приложение, его представили немного позже, в сентябре того же года. На момент запуска функция была доступна только на смартфоне Nexus S 4G, причём только с контрактным подключением в США. Сегодня же Google Wallet работает практически на всех смартфонах с Android и NFC. Компания Apple запустила в конце 2014 года аналогичную систему Apple Pay, с помощью которой пользователи iPhone 6/6+ тоже могут оплачивать покупки со смартфона, но изначально сервис был доступен только в США.

В России сервис начал работать уже под именем Android Pay 22 мая 2017 года.