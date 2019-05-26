День, когда смартфоны заменили банковские карты

26 мая 2011 года Google запустил мобильную электронную платёжную систему. Google Wallet рассчитана для работы на смартфонах с ОС Android и с наличием модуля беспроводной передачи данных NFC. Система позволяет оплачивать покупки в магазинах с помощью телефона, на котором установлено специальное приложение, его представили немного позже, в сентябре того же года. На момент запуска функция была доступна только на смартфоне Nexus S 4G, причём только с контрактным подключением в США. Сегодня же Google Wallet работает практически на всех смартфонах с Android и NFC. Компания Apple запустила в конце 2014 года аналогичную систему Apple Pay, с помощью которой пользователи iPhone 6/6+ тоже могут оплачивать покупки со смартфона, но изначально сервис был доступен только в США.
В России сервис начал работать уже под именем Android Pay 22 мая 2017 года.
26 мая 1995 года Билл Гейтс опубликовал для сотрудников Microsoft меморандум «Приливная волна Интернета». В этом тексте он признался, что недооценивал потенциал Всемирной сети и объявил о полном изменении стратегии. До выпуска Windows 95 оставалось несколько месяцев, а в прессе уже критиковали Microsoft за недостаточное внимание к Интернет-возможностям. Тогда интернет представлялся всем неким сообществом учёных и мало кто понимал перспективы.
После меморандума Гейтса в Microsoft оперативно выпускают браузер Internet Explorer и тут же встраивают в Windows 95. Кроме того, летом 1995 года, вместе с Windows 95 компания выпустила MSN — информационный портал, а в будущем крупный интернет-провайдер и поисковый сервис. После этого во всех отделах компании проводились исследования и все искали способы максимально увеличить присутствие корпорации в Сети. Нельзя недооценивать интуицию Билла Гейтса, благодаря которой компания Microsoft осталась на плаву, а её продукты и сервисы конкурировали с Netscape, AOL, Yahoo! и Google.
26 мая 2002 года на Марсе были обнаружены огромные залежи водяного льда. Открытие совершили российские учёные, разработчики научного прибора HEND, работающего на борту исследовательской станция Odyssey, которая фотографировала поверхность планеты в инфракрасном спектре. Поиск воды или льда на Марсе был одной из основных задач приборного комплекса GRS, который состоит из гамма-спектрометра и двух нейтронных детекторов. На четвёртой планете от Солнца были найдены огромные залежи льда, особенно в южной полярной части – это примерно 5 тысяч кубометров. Открытие большого количества водного льда на Марсе – очень важный результат как для космических исследований, так и для науки в целом. Кроме того, данная находка подтверждает гипотезу о том, что в истории планеты был период, когда климат был тёплым и влажным, а это значит, что там могла возникнуть и развиться жизнь, причём искать её стоит именно там, где залегает лёд.