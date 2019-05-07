Меняет ли что-то замена "оперативки" с DDR3 на DDR4 в компьютере?

А вот с именем Маркони связана менее приятная история. Он требовал повсеместного введения разработанного в его компании сигнала бедствия CQD. При этом с 1906 года Англия, Германия, Россия, США, Франция, и Япония уже использовали более простой и понятный морским радистам симметричный телеграфный кодовый сигнал SOS. Маркони это категорически не устраивало, поэтому на всех кораблях, оснащенных приемно-передающей техникой «Международной компании морской связи Маркони» (Marconi International Marine Communication Company), операторов-телеграфистов обязывали использовать менее оперативный и ассиметричный CQD. Когда «Титаник» начал стал передавать сигналы бедствия, радисты по согласованию с капитаном шесть раз передали сигнал CQD.

Операторы телеграфных станций, которые находились в кораблях неподалёку, прекрасно знали, как должен выглядеть настоящий сигнал бедствия по международным стандартам, поэтому они не поняли главного смысла принятого сообщения. В это самое время телеграфист-оператор «Международной компании морской связи Маркони» англичанин Гарольд Коттэм как раз собирался покинуть пост на ночь и снимал верхнюю одежду. Понятное ему сообщение CQD от передатчика прилетело по счастливой случайности - когда он развязывал шнурки ботинок, наушники у него еще оставались на голове (через пять минут радиообмен мог не произойти). И даже он поначалу решил, что сигнал CQD — это чья-то шутка. Лишь позже, когда «Титаник» перешёл на сигналы SOS, корабли выдвинулись на его спасение.

7 мая 2014 года был представлен флагманский смартфон Huawei Ascend P7. Новая модель оказалась чуть толще своего предшественника (6,5 мм против 6,18 мм у Ascend P6), зато заметно улучшились характеристики. Так, устройство обзавелось системой-на-кристалле HiSilicon Kirin 910T. В ее состав входил устаревший уже на момент выхода четырехъядерный ARM Cortex-A9, функционирующий со скоростью 1,8 ГГц, и графический процессор Mali-450 MP4. Объем ОЗУ составил типичные для флагманов тех лет 2 Гбайт, внутренняя память — 16 Гбайт, которые за счет слота microSD можно расширить еще на 32/64/128 Гбайт.

Встроенный беспроводной модуль поддерживал LTE на скорости 150 Мбит/с. Естественно, было оснащение адаптерами Wi-Fi, Bluetooth 4.0, NFC и приемником GPS/ГЛОНАСС.