Меняет ли что-то замена "оперативки" с DDR3 на DDR4 в компьютере?

Ровно 7 лет назад, 7 мая 2012 года компания Micron сообщила о создании своего первого модуля памяти DDR4. Рабочие образцы были отправлены всем партнерам, а полномасштабный выпуск планировалось начать в 2013 году. Однако первой настольной платформой, работающей с DDR4, стала LGA2011-v3, включающая в себя системные платы на базе логики X99 Express и центральные процессоры семейства Haswell-E. Они были представлены только 29 августа 2014 года. Примечательно, что ассоциация JEDEC начала разработку стандарта DDR4 еще в далеком 2005 году.
На момент выхода DDR4, когда она стоила неадекватно дорого, никакого смысла переходить на неё с DDR3 в процессорах Intel Skylake не было. Но сегодня цены сравнялись (зачастую DDR4 обходится даже дешевле предшественницы, отошедшей в ряд раритетов), а новые модули DDR4 оказываются быстрее при сопоставимых задержках в работе. Поэтому сегодня данный тип ОЗУ стал по-настоящему популярным и полностью вытеснил DDR3 в производительных компьютерах. Более подробно о DDR4 вы можете прочитать в нашей статье.
А ещё в этот день...
С 1945 года 7 мая объявлено днем радио. До сих пор ходят споры о том, кто же первым представил это изобретение. Во многих западных странах отцом радио по-прежнему считают Гульельмо Маркони, хотя некоторые высказываются за такие известные личности, как Генрих Герц, Яков Наркевич-Иодко и Никола Тесла. Но мы-то знаем правду! 7 мая 1995 года на торжественном мероприятии ЮНЕСКО, посвященном 100-летию создания радио, совет директоров Института инженеров электротехники и электроники (IEEE) отметил демонстрацию Александра Степановича Попова как веху в электротехнике и радиоэлектронике. Статья в разделе «История» на официальном сайте IEEE утверждает, что А. С. Попов действительно был первым, но был вынужден подписать соглашение о неразглашении, связанное с преподаванием в Морской инженерной школе.
Само изобретение было представлено 7 мая 1895 года на заседании Русского физико-химического общества, где и был произведен первый сеанс радиосвязи.
А вот с именем Маркони связана менее приятная история. Он требовал повсеместного введения разработанного в его компании сигнала бедствия CQD. При этом с 1906 года Англия, Германия, Россия, США, Франция, и Япония уже использовали более простой и понятный морским радистам симметричный телеграфный кодовый сигнал SOS. Маркони это категорически не устраивало, поэтому на всех кораблях, оснащенных приемно-передающей техникой «Международной компании морской связи Маркони» (Marconi International Marine Communication Company), операторов-телеграфистов обязывали использовать менее оперативный и ассиметричный CQD. Когда «Титаник» начал стал передавать сигналы бедствия, радисты по согласованию с капитаном шесть раз передали сигнал CQD.
Операторы телеграфных станций, которые находились в кораблях неподалёку, прекрасно знали, как должен выглядеть настоящий сигнал бедствия по международным стандартам, поэтому они не поняли главного смысла принятого сообщения. В это самое время телеграфист-оператор «Международной компании морской связи Маркони» англичанин Гарольд Коттэм как раз собирался покинуть пост на ночь и снимал верхнюю одежду. Понятное ему сообщение CQD от передатчика прилетело по счастливой случайности - когда он развязывал шнурки ботинок, наушники у него еще оставались на голове (через пять минут радиообмен мог не произойти). И даже он поначалу решил, что сигнал CQD — это чья-то шутка. Лишь позже, когда «Титаник» перешёл на сигналы SOS, корабли выдвинулись на его спасение.
7 мая 2014 года был представлен флагманский смартфон Huawei Ascend P7. Новая модель оказалась чуть толще своего предшественника (6,5 мм против 6,18 мм у Ascend P6), зато заметно улучшились характеристики. Так, устройство обзавелось системой-на-кристалле HiSilicon Kirin 910T. В ее состав входил устаревший уже на момент выхода четырехъядерный ARM Cortex-A9, функционирующий со скоростью 1,8 ГГц, и графический процессор Mali-450 MP4. Объем ОЗУ составил типичные для флагманов тех лет 2 Гбайт, внутренняя память — 16 Гбайт, которые за счет слота microSD можно расширить еще на 32/64/128 Гбайт.
Встроенный беспроводной модуль поддерживал LTE на скорости 150 Мбит/с. Естественно, было оснащение адаптерами Wi-Fi, Bluetooth 4.0, NFC и приемником GPS/ГЛОНАСС.
Ascend P7 оснащен тыловой камерой Sony BSI CMOS четвертого поколения разрешением 13 Мп и объективом с максимальной диафрагмой F/2,0. Фронтальная камера имеет разрешение 8 Мп.
Собственно говоря, спустя год этот смартфон все еще популярен. Правда, 15 апреля был представлен новый флагман — Ascend P8.