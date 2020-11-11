Все смеялись над поддельными Нокиями с антеннами. Но оригинальная Nokia с телеприёмником в те годы действительно существовала

Ну а сегодня ТВ-тюнеры в мобильниках уже никому не нужны — покрытие 3G и 4G позволяют смотреть телевидение в 720p/1080p-качестве через приложения на смартфонах. Те, кто ещё смотрит ТВ, чаще всего пользуются официальными приложениями операторов: во-первых, потому что каналы в неофициальных приложениях часто блокируют правообладатели, а в операторских приложениях бесплатные каналы входят в состав тарифа; а во-вторых, просмотр ТВ в приложениях операторов не расходует гигабайты трафика. И даже если тариф безлимитный, «родное» приложение оператора для просмотра ТВ работает стабильнее, чем такое же приложение от другого оператора связи (такое вот неравенство в качестве предоставления услуг, на которое ни ФАС, ни другие регуляторы не хотят обращать внимания).

А ещё 10 ноября...

...1885 года первый мотоцикл совершил пробную поездку. Изобрели аппарат немецкие инженеры Готлиб Даймлер и Вильгельм Майбах, их фамилии сейчас известны как названия крупных брендов. Тогда же они разработали собственный двигатель внутреннего сгорания (первый в мире карбюратор) и поместили его на деревянный велосипед. Металлическим был только двигатель.