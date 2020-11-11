Все смеялись над поддельными Нокиями с антеннами. Но оригинальная Nokia с телеприёмником в те годы действительно существовала
Этим мобильником-телевизором стала модель 7700 с сенсорным экраном, в которой был встроен ТВ-тюнер. За счёт аналогового приёмника смотреть телепередачи можно было даже без подключения к интернету. Правда, на тот момент покупатели опасались, что за это придётся дополнительно платить, ведь во многих европейских странах общественное телевидение платное.
Увы, сама идея телевизора в телефоне не прижилась и такую функцию даже годами позже можно было найти разве что в безродных китайских аппаратах с антеннами и двумя SIM-картами. А вот оригинальный аппарат Nokia 7700 был неплохим для своего времени: сенсорный (в 2003 году!) TFT-дисплей с разрешением 640x320 пикселей, отображающий 65 тысяч цветов, камера 0,3 мегапикселя, EDGE, Bluetooth, слот карт памяти MMC, поддержка mp3 и видеофайлов, операционная система Symbian 7.0 S90 (можно было устанавливать приложения и игры). Но странный форм-фактор, заточенный именно на просмотр ТВ (видео с карты памяти проигрывалось не во весь экран — в те годы процессоры смартфонов не тянули такую нагрузку) сделал этот смартфон никому не нужным.
Ну а сегодня ТВ-тюнеры в мобильниках уже никому не нужны — покрытие 3G и 4G позволяют смотреть телевидение в 720p/1080p-качестве через приложения на смартфонах. Те, кто ещё смотрит ТВ, чаще всего пользуются официальными приложениями операторов: во-первых, потому что каналы в неофициальных приложениях часто блокируют правообладатели, а в операторских приложениях бесплатные каналы входят в состав тарифа; а во-вторых, просмотр ТВ в приложениях операторов не расходует гигабайты трафика. И даже если тариф безлимитный, «родное» приложение оператора для просмотра ТВ работает стабильнее, чем такое же приложение от другого оператора связи (такое вот неравенство в качестве предоставления услуг, на которое ни ФАС, ни другие регуляторы не хотят обращать внимания).
А ещё 10 ноября...
...1885 года первый мотоцикл совершил пробную поездку. Изобрели аппарат немецкие инженеры Готлиб Даймлер и Вильгельм Майбах, их фамилии сейчас известны как названия крупных брендов. Тогда же они разработали собственный двигатель внутреннего сгорания (первый в мире карбюратор) и поместили его на деревянный велосипед. Металлическим был только двигатель.
Таким образом, получилось новое транспортное средство на двух колёсах, для движения которого не нужно крутить педали. Объём цилиндра составил 100 кубических сантиметров и был установлен вертикально. Двигатель развивал мощность в одну лошадиную силу при 600 оборотах в минуту. Даймлер запатентовал его под названием "дедушкины часы", так как находил в моторе сходство с часами-ходиками. Первым на мотоцикле прокатился Вильгельм Майбах, целых 3 километра со скоростью 12 км/ч на глазах изумлённой публики.
10 ноября 1981 года Panasonic выпустила свой первый карманный компьютер. Новинка получила название The Link и была похожа не то на калькулятор, не то на уже карманный ПК. RL-H1000 HHC, такое было немаркетинговое название у гаджета, был предназначен для научных работников. Самой главной его особенностью и отличием от калькулятора была возможность подключать устройство к внешнему дисплею.
Собственный экран у гаджета был калькуляторный, 1 строка и 26 символов на ней. Для тех лет у него были вполне сносные характеристики: процессор 1 МГц, 2-8 Кбайт памяти, 44-пиновый порт расширения и три гнезда для дополнительной памяти, а также встроенная батарея. Дополнительно с The Link предлагалось купить принтер с встроенным портом для проигрыания кассет. Он мог не только печатать, но и хранить данные на кассетах. Сам микрокомпьютер продавался в трёх вариациях: с 2, 4 и 8 Кбайт памяти и в зависимости от этого стоил от 400 до 600$.