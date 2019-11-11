Сегодня день рождения Sony PlayStation 3 — теперь она старше многих видеоблогеров на YouTube

В первый день Sony продала более 80 тысяч коробок, а на начало апреля 2015 года общий тираж консоли превысил 87 миллионов экземпляров. Впрочем, PlayStation четвертого поколения, выпущенная в конце 2013 года, на данный момент может похвастаться даже более внушительным результатом в 100 млн. штук.

А ещё 11 ноября...

...1966 года состоялся запуск космического корабля «Джемини-12», который официально предшествовал программе «Аполлон-1». Основной целью полета было сближение и стыковка с мишенью «Аджена-XII», поднятие ее на орбиту и выход в открытый космос.