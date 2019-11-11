Сегодня день рождения Sony PlayStation 3 — теперь она старше многих видеоблогеров на YouTube
Запуск игровой платформы проходил поэтапно, в США консоль поступила в продажу спустя неделю, в Европе – 23 марта 2007, а в России – 20 апреля 2007. PS3 позиционировалась не столько как игровое устройство, сколько как универсальный мультимедийный комбайн, на котором можно играть, слушать музыку, смотреть фильмы, проверять почту и пользоваться веб-браузером.
В первый день Sony продала более 80 тысяч коробок, а на начало апреля 2015 года общий тираж консоли превысил 87 миллионов экземпляров. Впрочем, PlayStation четвертого поколения, выпущенная в конце 2013 года, на данный момент может похвастаться даже более внушительным результатом в 100 млн. штук.
А ещё 11 ноября...
...1966 года состоялся запуск космического корабля «Джемини-12», который официально предшествовал программе «Аполлон-1». Основной целью полета было сближение и стыковка с мишенью «Аджена-XII», поднятие ее на орбиту и выход в открытый космос.
Общая продолжительность полета составила 3 дня 22 часа 34 минуты, корабль совершил 59 витков вокруг Земли. Программа была выполнена частично. При сближении с мишенью перестал работать радар, поэтому стыковка фактически осуществлялась вручную. А вот выход в открытый космос прошел гладко, его продолжительность составила 5 часов 30 минут. Корабль сел на воду в автоматическом режиме, 15 ноября 1966 года в 4,8 километрах от расчетной точки.
11 ноября 2011 года – последняя на нашем веку красивая дата, 11.11.11 – именно в этот день Bethesda Softworks выпустила пятую часть серии The Elder Scrolls – Skyrim. Игра стала одной из самых быстро продаваемых за всю историю, правда суммарный тираж уже не выглядит столь впечатляющим – около 20 миллионов копий.
Проект был тепло воспринят критиками и получил множество восторженных отзывов от игроков.
Кроме того, игра стала исключительно мемоемкой, чего стоит одна только фраза «I used to be an adventurer like you, then I took an arrow in the knee…» (в русской версии – «Когда-то и меня вела дорога приключений. А потом мне прострелили колено»), которая красовалась на демотиваторах и использовалась как универсальное оправдание по любому поводу. Большинство игроков, к слову, понятия не имело об истинном значении этого устойчивого выражения. Но есть подробное объяснение:
«Раньше меня тоже вела дорога приключений, но потом мне прострелили колено» — фраза, которую слышали практически все. В чем же смысл? «Все авантюристы которым прострели колено идут в стражи» — думают многие. Некоторые вставляют эту фразу куда попало, используют как мем. Но на самом деле это скандинавская поговорка, которая существует многие века. Скандинавы в шутку говорили о женитьбе — «Стрела в колено попала». Поскольку скандинавы являются прототипом нордов в TES, выражение стражей стоит воспринимать как: «Я тоже был авантюристом, но потом я женился». А это значит что они не инвалиды, а остепенившиеся ради семьи мужчины».