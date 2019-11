Сегодня день рождения Sony PlayStation 3 — теперь она старше многих видеоблогеров на YouTube

Кроме того, игра стала исключительно мемоемкой, чего стоит одна только фраза «I used to be an adventurer like you, then I took an arrow in the knee…» (в русской версии – «Когда-то и меня вела дорога приключений. А потом мне прострелили колено»), которая красовалась на демотиваторах и использовалась как универсальное оправдание по любому поводу. Большинство игроков, к слову, понятия не имело об истинном значении этого устойчивого выражения. Но есть подробное объяснение:

«Раньше меня тоже вела дорога приключений, но потом мне прострелили колено» — фраза, которую слышали практически все. В чем же смысл? «Все авантюристы которым прострели колено идут в стражи» — думают многие. Некоторые вставляют эту фразу куда попало, используют как мем. Но на самом деле это скандинавская поговорка, которая существует многие века. Скандинавы в шутку говорили о женитьбе — «Стрела в колено попала». Поскольку скандинавы являются прототипом нордов в TES, выражение стражей стоит воспринимать как: «Я тоже был авантюристом, но потом я женился». А это значит что они не инвалиды, а остепенившиеся ради семьи мужчины».