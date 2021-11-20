Ровно 36 лет назад вышла самая первая Windows: какой она была

Набившая оскомину сегодня шутка о том, что системами редмондцев можно пользоваться только первого сервиспака (набора исправлений/улучшений) берёт своё начало с самого рождения революционной «операционки» — сразу же после выхода Windows 1.0 в ней была обнаружена критическая ошибка, которую программисты Microsoft начали спешно «латать», поэтому в розницу фактически начали поставляться уже исправленные версии 1.01.

Вопреки проблемам с поддержкой оборудования и дефициту «софта», дебютная версия Windows очень бодро продавалась — с ноября 1985 по апрель 1987-го было продано свыше 500 тысяч копий. Поддержка Windows 1.0 продлилась ошеломительные 16 лет и завершилась 31 декабря 2001 года.