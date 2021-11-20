Ровно 36 лет назад вышла самая первая Windows: какой она была

Ровно 36 лет назад вышла самая первая Windows: какой она былаВспоминаем Windows 1.0 в годы, когда даже Windows 10 объявлена устаревшей
Будучи по своей сути графическим дополнением для уже выпускавшейся «операционки» MS-DOS, она была дико прожорливой для своего времени (графический адаптер, мышь в системных требованиях и установка с двух дискет в 1980-х были нешуточной роскошью!), но всё равно смогла заявить о себе, как о главной сопернице компьютеров Apple по интуитивности управления.
Изначально название системы звучало как Interface Manager, но маркетологи Microsoft вовремя спохватились и сумели выделить главную отличительную особенность своей системы — окна (англ. Windows).
Работа с несколькими окнами вместо командной строки тогда оставляла впечатление небывалой роскоши и даже оправдывала высокие системные требования. Paint, Блокнот, калькулятор, текстовые редакторы Notepad и Write, Панель управления, а также буфер обмена для текста/файлов сформировались уже в дебютной версии Windows. Диалоговые окна, полосы прокрутки, и выпадающие меню из этой системы стали негласным стандартом компьютерных интерфейсов на годы вперёд.
Набившая оскомину сегодня шутка о том, что системами редмондцев можно пользоваться только первого сервиспака (набора исправлений/улучшений) берёт своё начало с самого рождения революционной «операционки» — сразу же после выхода Windows 1.0 в ней была обнаружена критическая ошибка, которую программисты Microsoft начали спешно «латать», поэтому в розницу фактически начали поставляться уже исправленные версии 1.01.
Вопреки проблемам с поддержкой оборудования и дефициту «софта», дебютная версия Windows очень бодро продавалась — с ноября 1985 по апрель 1987-го было продано свыше 500 тысяч копий. Поддержка Windows 1.0 продлилась ошеломительные 16 лет и завершилась 31 декабря 2001 года.
А ещё 20 ноября...
...1914 года Государственный департамент США начал требовать наличие фотографии в паспорте. Споры о том, какая страна была первопроходцем в таких требованиях, не утихают до сих пор, но с учётом того, что история фотосъёмки в Соединённых штатах насчитывала уже почти век, а ещё с 1980-х американцам были доступны плёночные фотоаппараты Kodak, ничего удивительного в столь раннем освоении паспортного фото не было.
В Российской империи хождение паспортов началось с 1721 года (указом Петра I) — изначально они были предназначены для крестьян, которые временно отлучались из своих имений. Вместо фотографии в них было словесное описание владельца, больше похожее на фоторобот (указывались особые приметы — родинки, дефекты походки, шрамы и.т.д.), вероисповедание статус брака. Заменялся такой паспорт ежегодно и стоил недёшево.
Вообще, этим российские традиции резко отличались от всемирных — если за рубежом паспорт полагался аристократам и всяческой знати, то в отечественной практике паспортами снабжались бесправные крепостные крестьяне. Для путешествия внутри страны (а индустриализация этому способствовала) их комплектовали «проезжими грамотами». Если таковых у путешествующего крестьянина не было — его ссылали на каторгу.
У преступников и «экстремистов» тех времён паспортов не было, но были, скажем так, более заметные «документы»: преступников того времени клеймили особым способом. У них на лбу выжигали (многократно натирали порохом надписи) буквы в соответствии с преступлением: у воров на лице красовалась буква «В», у убийц — буква «У» и так далее.
При этом загранпаспорта уже использовались полным ходом, и в начале XX века в Российской империи такие документы с фотографией получали российские консулы за рубежом, а также другие официальные представители власти. С 1917 года большевики ввели аналог паспорта — трудовые книжки, в которых фотографии тоже не была обязательной. И лишь с 1933 года советские граждане начали получать паспорта современного образца.
20 ноября 1998 Россия вывела на орбиту первый модуль Международной космической станции — «Заря». Именно с российского функционально-грузового блока началось развёртывание грандиозного околоорбитального комплекса, ради которого свои усилия объединили Россия, США, Канада, Япония и страны Евросоюза.
Блок «Заря» стал базой для последующего строительства МКС. Поначалу этот блок регулировал электроснабжение и температурный режим на станции, а сегодня он выполняет функции хранилища топлива. В его разработку легли $150 млн. с российской стороны и $ 250 млн. со стороны США.
Изначально постройка Международной космической станции планировалась без участия России — в проекте должно было участвовать Европейское космическое агентство, США, Канада и Япония. Но стоимость проекта оказалась такова, что участники проекта, что называется, «не потянули» бюджет своими силами, да и отсутствие опыта в постройке орбитальных комплексов сказывалось. При этом российская космонавтика в 1990-х пришла в упадок из-за экономических проблем, и сходный по назначению проект космической станции «Мир-2» простаивал из-за недостатка финансирования. Принцип «с миру по нитке» в таких условиях оказался выгоден всем.
За 17 лет работы на борту МКС побывало свыше двух сотен космонавтов, а постоянный штат станции насчитывает 6 человек.