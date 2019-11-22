Первый фильм в 3D вышел четверть века назад (и вы его точно видели)

Это была «История игрушек», а сняла её студия Pixar, которой владел и которую возглавлял Стив Джобс, переживавший тогда период изгнания из созданной им Apple.

Впрочем, Джобс выступал исполнительным продюсером картины, а режиссёром был талантливый аниматор Джон Лассетер, тоже в своё время покинувший любимую компанию — студию Disney. И — снова шутка судьбы — «Историю игрушек» Pixar снимала на деньги Disney.