Первый фильм в 3D вышел четверть века назад (и вы его точно видели)
Это была «История игрушек», а сняла её студия Pixar, которой владел и которую возглавлял Стив Джобс, переживавший тогда период изгнания из созданной им Apple.
Впрочем, Джобс выступал исполнительным продюсером картины, а режиссёром был талантливый аниматор Джон Лассетер, тоже в своё время покинувший любимую компанию — студию Disney. И — снова шутка судьбы — «Историю игрушек» Pixar снимала на деньги Disney.
Процесс был долгим, и не только из-за технических сложностей: диснеевский куратор разносил каждую новую версию сценария в пух и прах, не стесняясь перекраивать характеры героев. Ковбоя Вуди превратили в злобного подлеца, кричащего на другие игрушки и выпихивающего игрушку-астронавта Базза в окно.
Когда руководство «Дисней» увидело, какой фильм получается, оно закрыло проект. Переснимать картинку по новому сценарию пришлось на личные средства Джобса — и это сработало.
«История игрушек» стала первым полнометражным компьютерным мультфильмом. 3D-графика не только будоражило умы поклонников технологий, но и позволяла создавать кадры, которые очень сложно снять средствами традиционной анимации, например, наложение сложных теней.
В 2006 году, когда Disney уже поглотила Pixar, вышла третья часть «Истории игрушек». Этот фильм занимает третье место в списке самых кассовых картин «Диснея» — он собрал в мире больше миллиарда долларов.
Выпуски Linux-дистрибутива Debian носят имена игрушек из «Истории». Первым был Базз, о Вуди почему-то вспомнили только к третьей версии (даже после Мистера Картофельная Голова!), а нестабильная тестовая версия всегда называется sid — Сидом звали соседского мальчишку, который любил ломать игрушки.