Комп по подобию человеческого мозга вместо бесполезных микросхем? Уже в разработке, с 2005 года

Конец 50-х годов прошлого века считается пиком в разработке сверхзвуковых самолетов. Над своими проектами трудились Советский Союз и Соединенные Штаты. Решили не отставать от сверхдержав и в Европе. В 1956 году в Великобритании был основан правительственный Комитет по Сверхзвуковому Транспорту (Supersonic Transport Advisory Committee, STAC). Уже к 1962 году инженеры разработали летательный аппарат под названием Bristol 233, оснащенный дельтавидным крылом и четырьмя двигателями. Самолет мог вместить 110 человек. У французов на тот момент времени существовала схожая программа — Super-Caravelle. Однако большие затраты на разработку вынудили эти две страны объединиться. В мае 1969 года на авиасалоне в Ле Бурже был представлен «Конкорд» №001.

В октябре этого же года прототип на испытаниях впервые превысил скорость звука (340,29 м/с или 1234,8 км/час), удерживая в течение девяти минут число маха в размере 1,05. Модель «Конкорд» №102, испытанная 10 января 1973 года, уже могла похвастать максимальной разрешенной скоростью в размере M=2,23.

За 27 лет регулярных рейсов «Конкорды» перевезли более трех миллионов пассажиров. К сожалению, не обошлось и без трагических случаев. Так, 25 июля 2000 года один самолет разбился при попытке вылета из парижского аэропорта «Шарль де Голль». Погибло 113 человек. После этой катастрофы British Airways и Air France на полтора года приостановили регулярные рейсы «Конкордов», а 26 ноября 2003 года полностью завершили эксплуатацию легендарного авиалайнера.