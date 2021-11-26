Комп по подобию человеческого мозга вместо бесполезных микросхем? Уже в разработке, с 2005 года

Комп по подобию человеческого мозга вместо бесполезных микросхем? Уже в разработке, с 2005 годаИ, как вы понимаете, пока ничего вразумительного не получилось
26 ноября 2007 года завершилась первая фаза проекта Blue Brain Project. Целью эксперимента, санкционированного компанией IBM и Швейцарским Федеральным Техническим Институтом Лозанны, стало компьютерное моделирование новой коры головного мозга (неокортекса). Стартовал проект в июле 2005 года.
Как известно, основной структурой неокортекса человека является нейронная колонка, в состав которой входит порядка 1000-10000 нейронов. Неокортекс человека насчитывает шесть слоев. Именно их количество определяет умственные способности живого организма. Например, у собаки всего четыре слоя. При помощи суперкомпьютера Blue Gene, обладающего мощностью порядка 20 петафлопс, ученым удалось смоделировать одну нейронную колонку молодой крысы. 8192 центральных процессора симулировали работу приблизительно 10 000 нейронов.
Основная цель проекта — понять, как устроен мозг человека. Ученые не ставят перед собой цель моделирования сознания. Однако, возможно, именно в этот момент проект Blue Brain Project сделал еще один шаг на пути к созданию искусственного разума.
А ещё 26 ноября...
...1965 года в космос запустили первый французский спутник «Астерикс». Таким образом, еще одной космической державой стало больше.
Первоначально аппарат назывался А-1, но после выхода на орбиту был переименован в честь известного героя французских комиксов. Запуск «Астерикса» предназначался в первую очередь для испытания ракеты-носителя «Диамант-А». Сам спутник при диаметре 500 мм имел вес в размере 42 кг. Химических батарей хватило лишь на 15 суток работы в открытом космосе.
26 ноября 2003 года завершилась эксплуатация британско-французского авиалайнера «Конкорд». Он и Ту-144 являются двумя единственными сверхзвуковыми самолетами, находившимися в коммерческой эксплуатации.
Разработка «Конкорда» началась в 1962 году. Для совместной работы объединились французская компании Sud Aviation и английская фирма BAC. Двигательные установки летательного аппарата разработали Rolls-Royce и SNECMA. Первый полет был совершен 2 марта 1969 года, а коммерческая эксплуатация началась только в 1976 году. Примечательно, что за 27 лет было выпущено всего 20 самолетов, хотя с момент анонса зарегистрировали 74 предзаказа. Но появление Boeing 747, как говорится, спутало все карты. В итоге девять «Конкордов» распределили между авиакомпаниями British Airways и Air France, а чуть позже еще пять экземпляров продали этим же авиакомпаниям по символическим ценам в один фунт стерлингов и один франк соответственно. В итоге на каждую авиакомпанию приходилось по семь летательных аппаратов.
Конец 50-х годов прошлого века считается пиком в разработке сверхзвуковых самолетов. Над своими проектами трудились Советский Союз и Соединенные Штаты. Решили не отставать от сверхдержав и в Европе. В 1956 году в Великобритании был основан правительственный Комитет по Сверхзвуковому Транспорту (Supersonic Transport Advisory Committee, STAC). Уже к 1962 году инженеры разработали летательный аппарат под названием Bristol 233, оснащенный дельтавидным крылом и четырьмя двигателями. Самолет мог вместить 110 человек. У французов на тот момент времени существовала схожая программа — Super-Caravelle. Однако большие затраты на разработку вынудили эти две страны объединиться. В мае 1969 года на авиасалоне в Ле Бурже был представлен «Конкорд» №001.
В октябре этого же года прототип на испытаниях впервые превысил скорость звука (340,29 м/с или 1234,8 км/час), удерживая в течение девяти минут число маха в размере 1,05. Модель «Конкорд» №102, испытанная 10 января 1973 года, уже могла похвастать максимальной разрешенной скоростью в размере M=2,23.
За 27 лет регулярных рейсов «Конкорды» перевезли более трех миллионов пассажиров. К сожалению, не обошлось и без трагических случаев. Так, 25 июля 2000 года один самолет разбился при попытке вылета из парижского аэропорта «Шарль де Голль». Погибло 113 человек. После этой катастрофы British Airways и Air France на полтора года приостановили регулярные рейсы «Конкордов», а 26 ноября 2003 года полностью завершили эксплуатацию легендарного авиалайнера.