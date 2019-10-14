День, когда появилась фотоплёнка
На тот момент у него уже была компания (Eastman Dry Plate Company), производившая сухие пластины для фотографии. Изобретение пленки позволило значительно удешевить процесс создания снимков и снизить накладные расходы. Более того, пленка была значительно легче металлических пластин и позволяла фотографам с большим комфортом работать на выезде.
Первая пленка выпускалась в виде пластин, а выпуск катушечной пленки меньшего формата начался через полтора года. Правда, массовое распространение пленочной фотографии началось только в 1888 году, когда компания Истмана представила камеру с пленкой на 100 кадров по цене 25 долларов. Несмотря на то, что это было весьма дорого по тем временам, итоговая стоимость одного отпечатка была в несколько раз ниже, чем при использовании сухих пластин.
14 октября 1968 года американские астронавты провели первое вещание в прямом эфире с орбиты. Это было одной из главных задач миссии Аполлон-7 наряду с фотографированием в космосе и навигацией по звездам, испытанием оборудования корабля и четырнадцати наземных станций слежения.
Программа полета была выполнена в полном объеме, причем в очень сжатые сроки. В общей сложности миссия продлилась 11 суток, а все возложенные задачи были успешно решены в течение трех суток. Первый сеанс телевизионной передачи с борта длился около 10 минут – изображение передавалось в Европу с помощью коммерческой спутниковой системы связи. Ну а в общей сложности команда провела семь сеансов телевизионной передачи длительностью около 90 минут. Любопытно, что по мнению наземного руководства миссии большинство сеансов «превращалось в клоунаду» (с демонстрацией поведения человека в невесомости и процесса приготовления пищи), после чего астронавтам было приказано относиться к трансляциям более серьезно.
14 октября 2012 года Феликс Баумгартнер осуществил прыжок с высоты 39 километров в рамках проекта Red Bull Stratos. Изначально прыжок был запланирован на 8 октября, но его пришлось перенести из-за погодных условий. Событие стало очень зрелищным, оно широко освещалось в средствах массовой информации и даже транслировалось в прямом эфире на YouTube (более 8 миллионов просмотров на момент завершения трансляции).
В момент события было зарегистрировано четыре новых рекорда — самая большая высота прыжка с парашютом, самая большая дистанция свободного падения, самый высокий пилотируемый полёт на стратостате и самая высокая скорость свободного падения, которая составила 1357,6 километра в час. Время свободного падения, за которое Баумгартнер пролетел 36 402,6 метра, составило 4 минуты 20 секунд.
Рекорд высоты продержался два года – 25 октября 2014 года он был побит одним Аланом Юстасом из Google, который прыгнул с высоты 41 420 м. Но из-за того, что Юстас использовал стабилизирующий парашют, его рекорды дистанции падения и вертикальной скорости были выделены в отдельную категорию. Ну и, конечно, это событие не освещалось так широко, и не оставило впечатляющих фото и видео материалов.
Источник новости: Ferra.ru