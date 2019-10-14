День, когда появилась фотоплёнка

Первая пленка выпускалась в виде пластин, а выпуск катушечной пленки меньшего формата начался через полтора года. Правда, массовое распространение пленочной фотографии началось только в 1888 году, когда компания Истмана представила камеру с пленкой на 100 кадров по цене 25 долларов. Несмотря на то, что это было весьма дорого по тем временам, итоговая стоимость одного отпечатка была в несколько раз ниже, чем при использовании сухих пластин.

14 октября 1968 года американские астронавты провели первое вещание в прямом эфире с орбиты. Это было одной из главных задач миссии Аполлон-7 наряду с фотографированием в космосе и навигацией по звездам, испытанием оборудования корабля и четырнадцати наземных станций слежения.