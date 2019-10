Как появились процессоры для сверхдешёвых и выносливых ноутбуков

В частности, в том же году компания ASUS выпустила миниатюрный лэптоп EEE 700 (Easy to learn, Easy to play, Easy to work) с 7-дюймовым дисплеем. В его основу лег процессор Celeron M, функционирующий со скоростью 900 МГц. Позже появились модификации с чипами Atom N270 (1,6 ГГц), N280 (1,66 ГГц), N450 (1,66 ГГц) и D525 (1,8 ГГц). Причем не только от ASUS.