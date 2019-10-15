Как появились процессоры для сверхдешёвых и выносливых ноутбуков

15 октября 2011 года NVIDIA представила второе поколение технологии 3D Vision. А именно были продемонстрированы улучшенные очки и технология 3D LightBoost, которая, по заверению «зеленых», «существенно улучшает восприятие» стереоскопического изображения за счет более высокой яркости и насыщенности цветов монитора. В очках на 20% увеличились стекла (по сравнению с первой версией 3D Vision). Однако принцип работы остался прежним. 3D Vision — это активная затворная технология, в которой «окуляры» синхронизируются с монитором по инфракрасному каналу. Работать они могут с любым устройством, оснащенным маркировкой NVIDIA 3D Vision Ready. Первым монитором, поддерживающим 3D Vision 2, стала 27-дюймовая модель VG278H от ASUS.

Как показало время, трехмерное изображение так и не стало популярной «домашней технологией». Что касается непосредственно детища NVIDIA, то, во-первых, сказались высокая стоимость самого набора (комплект, в состав которого входили очки и USB-приемник, стоил 150 долларов США) и монитора с шильдиком 3D Vision Ready. Во-вторых, не рекомендуется длительный гейминг в очках, работающих по принципу активной затворной технологии. Слишком быстро устают глаза. В-третьих, для реализации 3D Vision необходим очень мощный ПК, ведь в той или иной игре требовалось обеспечить стабильные 120 FPS.

Затем NVIDIA активно продвигала другой тип «трехмерных развлечений» — при помощи очков виртуальной реальности. И нельзя сказать, что у «зеленых» получилось в очередной раз заставить пользователей полюбить уже которую 3D-технологию.

Приблизительно в это же время стих и ажиотаж вокруг 3D-телевизоров. Хотя раньше только самый ленивый производитель не акцентировал внимание на поддержке этой технологии. Но маркетологи принялись пиарить иные фишки. Например, изогнутые экраны.