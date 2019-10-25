Как появились банды взломщиков Wi-Fi на автомобилях

Но также известны случаи и безвредной работы над составлением карты открытых точек с доступом в интернет. Так, в 2004 году в Сиэтле около 100 человек работало над созданием подобной схемы. Им удалось получить доступ к более чем 5 Wi-Fi-сетей, половина из которых вообще не использовала шифрования. Нередко точки даже имели специальные имена, чтобы показать, что владелец не против поделиться интернетом, лишь бы вы не скачивали через его роутер ничего нелегального.

Но вернёмся к 25 октября 2003 года: в этот день в США троим мужчинам удалось получить доступ к сети крупной компании Lowe's и, затем, украсть много ценных данных. В своеобразном вордрайвинге была замечена и корпорация Google. В немецком городе Гамбурге агентство по защите информации (DPA) исследовало один из автомобилей, который использовался для создания Google Street View, и выяснило, что корпорация делает не только снимки улиц, но и перехватывает всю информацию, которая передаётся через открытые Wi-Fi-сети.