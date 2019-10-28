Какими были последние мобильные устройства Apple до прихода iPhone

Palm Tungsten T вышел в форм-факторе вертикального слайдера. В корпус пряталась широкая сенсорная панель, необходимая для ввода данных. В сложенном виде этот КПК становился очень компактным и легко помещался в карман пиджака. В компании поняли, что средний пользователь проводит больше времени в режиме чтения, чем в режиме ввода данных, так что конструкция Tungsten T стала предвестником полного отказа от дополнительных элементов для ввода информации. Стоит добавить, что Palm Tungsten T стал первым устройством с Palm OS 5.0 и ARM-процессором. В момент анонса он был оценен в 499 долларов.