Ровно 50 лет назад зародился Интернет. Как это было

29 октября 1969 года в 21:00 между двумя узлами ARPANET, располагающими на расстоянии 640 км, провели первый сеанс связи. А именно Чарли Клайн (Charley Kline) пытался удаленно подключиться из Лос-Анджелеса к компьютеру в Стэнфорде. Его коллега Билл Дювалль (Bill Duvall) фиксировал все совершенные действия (введение символов на компьютере) по телефону. Интересно, что в 21:00 удалось ввести всего два символа «LO». Планировалось, что Чарли Клайн введет слово LOGIN, но сеть оборвалась. После возвращения ARPANET в рабочее состояние в 22:30 вторая попытка оказалась успешной. Именно этот эксперимент, по сути, и дал отсчет появлению Интернета.

Интересно, что международный день Интернета празднуется 4 апреля — в день смерти святого Исидора Севильского, покровителя учеников и студентов, написавшего первую в истории энциклопедию Etymologiae в 20 томах. К тому же дата 4.04 напоминает распространенную ошибку 404.

А ещё 29 октября...

...2002 года ASRock сообщила о поступлении в розничную продажу своей первой материнской платы G Pro. Сама компания была основана в мае 2002 года. Свои первые шаги ASRock совершала будучи дочерней компанией ASUS. Новый бренд должен был составить конкуренцию таким OEM-фирмам, как Foxconn. Первоначально ASRock выпускала исключительно бюджетные решения. Поэтому у компании сложилась определенная репутация. Да, платы реализовывались по весьма низким ценам, но с очень высоким процентом брака и низкой ремонтопригодностью. Что и говорить, но заработанная в начале 2000-х репутация преследует ASRock по сей день. Хотя бренд уже давно представлен во всех сегментах рынка и не уступает таким корифеям, как ASUS, MSI и GIGABYTE.