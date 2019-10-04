Как появилась спутниковая навигация, и почему американцы портили её точность

В тот же день два учёных из лаборатории университета прикладной физики Джона Хопкинса отслеживали движение первого советского Спутника. Они вычисляли его орбиту, анализируя допплеровское смещение его радиосигнала. Учёные предположили, что, если позиция спутника была бы известной и предсказуемой, с помощью того же эффекта Допплера можно было бы определять положение приёмника радиосигнала на Земле. В последствии к 1964 году была создана система «Transit», которая помогала ВМФ США отслеживать атомные подводные лодки. С 1967 года проект эволюционировал в систему геолокации для всех наций, предшественника «Системы глобального позиционирования» (GPS). Сама GPS была введена в строй только к 1993 году, а на её создание ушло десять лет. До 2000 г. точность была преднамеренно снижена, чтобы никто, кроме американских военных, не мог использовать GPS в милитаристских целях. Но со временем специально разработанный алгоритм, который понижал точность навигации, был разгадан, и правительство США добровольно от него отказалось.