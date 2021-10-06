Первый в истории человечества полнометражный фильм со звуком вышел 94 года назад. Вот как он выглядел

А ещё 6 октября...

...1998 года Microsoft выпустила свой первый телефон. Это была беспроводная модель Microsoft Cordless Phone System, которая также называлась PC Phone System MP-900. Система MCPS состояла из трёх основных компонентов: беспроводной трубки, базовой станции и зарядной станции.

Как и современные телефоны, модель MP-900 умела звонить и принимать телефонные звонки независимо от ПК. Тем не менее, базовую станцию можно было подключать компьютеру через последовательный порт для дополнительной функциональности, включая идентификацию абонента и даже интеграцию голосовых сообщений.

Кроме того, Microsoft выпустила специальное приложение Call Manager, совместимое с Windows 95 и 98, которое позволяло совершать и принимать звонки, прослушивать или удалять голосовые сообщения, работать с контактами и историей звонков. Программа автоматически записывала дату, время и продолжительность вызовов.

Были в MCPS и функции распознавания и синтеза речи, но, разумеется, очень примитивные. Так, система понимала фразу «Call John Smith» и набирала номер контакта, если такой был в базе. А функция АОН называла имя существующего контакта при входящем звонке.