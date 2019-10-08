День, когда СССР взорвал атомную бомбу под землёй

Всего же в период времени с 1974 по 1987 годы в Якутии было проведено 12 подземных атомных взрывов, часть из которых в итоге нанесла непоправимый ущерб экологии края.

Так называемые мирные ядерные взрывы до недавнего времени применялись повсеместно. Даже существовала специальная программа под названием «Атом для мира». Первопроходцы — представители США (кто же еще?). Так, в рамках проекта «Плаушер» в 1957 году началось изучение возможности использования МЯВ для крупномасштабного перемещения слоев земли. В том числе и для прокладки второго канала от Атлантического до Тихого океана через Центральную Америку. В итоге на территории США было произведено 27 взрывов, но к 1970 году от проекта отказались, так как в ряде случаев подобные действия привели к загрязнению окружающей среды.