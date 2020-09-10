Жёсткий диск на 10 терабайт появился ещё шесть лет назад. Много вы знаете компьютеров с такими накопителями сегодня?
Ровно шесть лет назад, 10 сентября 2014 года компания HGST (подразделение накопителей Hitachi, сегодня принадлежит Western Digital) выпустила первый в мире жесткий диск объемом 10 Тбайт. В основе устройства — «черепичная» технология записи, рассмотренная чуть ниже, и гелий, позволяющий плотнее «усаживать» пластины.
И это стало возможным благодаря тому, что, опять же, 10 сентября...
...но уже 2013 года компания Seagate первой реализовала технологию SMR в своих жестких дисках. Тогда же был отгружен первый миллион этих накопителей для коммерческой реализации.
SMR (Shingled Magnetic Recording) — это технология «черепичной» записи информации на «блин» жесткого диска. Разговоры о ее интеграции велись еще в 2009 году. Свое название эта технология получила в следствии того, что на диск записываются достаточно широкие дорожки, а дорожки данных, записываемые впоследствии, частично накладываются на предыдущие, что напоминает технику укладки кровельной черепицы. Все это позволило, по заверению представителей Seagate, увеличить вместимость каждой пластины носителя на 25%.
В начале 2015 года был представлен жесткий диск на базе технологии SMR объёмом 8 Тбайт. В нем используется шесть пластин по 1,33 Тбайт каждая. В этом же году был выпущен первый коммерческий SMR-«хард» объемом 10 Тбайт. Плотность записи блина в таком устройстве увеличится до 1,66 Тбайт. Ожидается, что уже к 2020 году Seagate может выпустить жесткий диск, оформленный в классическом 3,5-дюймовом оформлении, емкостью 20 Тбайт.
Более подробно о работе технологии SMR, а также о первом жестком диске Seagate объемом 8 Тбайт вы можете прочитать здесь.