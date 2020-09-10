Жёсткий диск на 10 терабайт появился ещё шесть лет назад. Много вы знаете компьютеров с такими накопителями сегодня?

И это стало возможным благодаря тому, что, опять же, 10 сентября...

...но уже 2013 года компания Seagate первой реализовала технологию SMR в своих жестких дисках. Тогда же был отгружен первый миллион этих накопителей для коммерческой реализации.

SMR (Shingled Magnetic Recording) — это технология «черепичной» записи информации на «блин» жесткого диска. Разговоры о ее интеграции велись еще в 2009 году. Свое название эта технология получила в следствии того, что на диск записываются достаточно широкие дорожки, а дорожки данных, записываемые впоследствии, частично накладываются на предыдущие, что напоминает технику укладки кровельной черепицы. Все это позволило, по заверению представителей Seagate, увеличить вместимость каждой пластины носителя на 25%.