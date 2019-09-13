Первый компьютер с жёстким диском вышел задолго до вашего рождения. И даже до рождения ваших родителей

Что касается медиаплееров iPod (тогда он еще не назывался iPod сlassic — этот ретроним устройство получит в 2007 году), то в сентябре 2006 вышло лишь небольшое обновление пятого поколения, появившегося на рынке в 2005 году. В линейке по-прежнему было по сути два устройства: с жёстким диском на 30 ГБ, как и раньше, и на 80 ГБ вместо прежних 60-ти. Кроме этого было также увеличено время автономной работы. В остальном же iPod остался прежним: с 2,5-дюймовым дисплеем, разрешение которого составляло 320х240 пикселей. Также он был известен под названием iPod Video, так как до этого iPod'ы не умели воспроизводить видео, а с пятого поколения поддерживали форматы MP4 и H.264.