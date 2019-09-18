Только для богатых: ровно 16 лет назад появились экстремальные игровые процессоры Intel

17 сентября 1955 года впервые в небо поднялся самолет Convair NB-36H, оснащенный ядерной силовой установкой (ЯСУ). Разговоры о создании подобного летательного аппарата велись еще в 1941-м. В частности, в американском журнале «Популярная механика» была опубликована статья Р. Лангера об использовании урана в качестве топлива для транспортных средств, позволяющего находиться им в воздухе несколько суток. Основной загвоздкой в продвижении подобных механизмов стала необходимость обеспечения безопасной среды для членов экипажа и окружающей среды. Спустя всего два года за эту проблему взялись спецслужбы США.

Из-за ядерной программы «Манхеттен» к разработке атомолета вернулись только в 1947 году. Разработку доверили компании Fairchild. Были произведены некоторые эксперименты. Так, на самолете В-29 в бомбоотсеке разместили радиоактивную установку. Но опыты оказались неудачными. Поставленная задача не была выполнена, и с Fairchild контракт разорвали. При этом расходы ВВС США за год превысили 10 миллионов долларов.

К разработке атомолета вернулись только в 1951 году. Провели конкурс, по итогам которого к разработке летательного аппарата допустили четыре компании. General Electric и Convair занялись проектированием самолета с ЯСУ открытого цикла, а Pratt & Whitney и Lockheed Martin — закрытого цикла.