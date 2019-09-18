Только для богатых: ровно 16 лет назад появились экстремальные игровые процессоры Intel

При частоте шины FSB в размере 800 МГц он функционировал со скоростью 3200 МГц. Дополнительно «камень» оснастили 2 Мбайт кэша третьего уровня.
В продаже Pentium 4 Extreme Edition появились только в ноябре 2003 года.
Эти модели позиционировались как конкуренты AMD Athlon 64 FX. Чуть позже появились дополнительная модель семейства Gallatin, работающая на частоте 3,4 ГГц. Уровень TDP устройства составлял приличные даже по сегодняшним меркам 111 Вт. Появление горячих чипов дало толчок развитию нового вида комплектующих — эффективных процессорных кулеров.
С тех пор и появилась экстремальная серия центральных процессоров. Что касается Pentium, то отныне под этой маркой выпускаются исключительно бюджетные решения.
17 сентября 1922 года в Москве состоялся первый радиоконцерт. Именно в этот день впервые прозвучала фраза, ставшая впоследствии крылатой: «Внимание! Говорит Москва!» По радио с романсом «Не искушай меня без нужды» выступила народная артистка СССР Надежда Обухова. В концерте также приняли участие артисты Большого академического театра Антонина Нежданова, Ксения Держинская, Василий Качалов и другие известные исполнители. Трансляция велась из Центральной радиотелефонной станции имени Коминтерна на Шаболовке.
17 сентября 1955 года впервые в небо поднялся самолет Convair NB-36H, оснащенный ядерной силовой установкой (ЯСУ). Разговоры о создании подобного летательного аппарата велись еще в 1941-м. В частности, в американском журнале «Популярная механика» была опубликована статья Р. Лангера об использовании урана в качестве топлива для транспортных средств, позволяющего находиться им в воздухе несколько суток. Основной загвоздкой в продвижении подобных механизмов стала необходимость обеспечения безопасной среды для членов экипажа и окружающей среды. Спустя всего два года за эту проблему взялись спецслужбы США.
Из-за ядерной программы «Манхеттен» к разработке атомолета вернулись только в 1947 году. Разработку доверили компании Fairchild. Были произведены некоторые эксперименты. Так, на самолете В-29 в бомбоотсеке разместили радиоактивную установку. Но опыты оказались неудачными. Поставленная задача не была выполнена, и с Fairchild контракт разорвали. При этом расходы ВВС США за год превысили 10 миллионов долларов.
К разработке атомолета вернулись только в 1951 году. Провели конкурс, по итогам которого к разработке летательного аппарата допустили четыре компании. General Electric и Convair занялись проектированием самолета с ЯСУ открытого цикла, а Pratt & Whitney и Lockheed Martin — закрытого цикла.
За основу взяли самый тяжелый на тот момент бомбардировщик Convair B-36, взлетный вес которого составлял 186 тонн. В задней части бомбоотсека разместили испытываемый реактор мощностью в один мегаватт, диаметром 1,2 м и весом 16 тонн, работавший на быстрых нейтронах. В роли топлива выступала двуокись урана. Открытый цикл означал, что реактор охлаждался воздухом, поступавшим в бомбоотсек через специальные сопла. Нагретый воздух выбрасывался за борт. Именно поэтому ядерная установка открытого цикла считается менее экологичной, чем закрытого цикла. Во втором случае охлаждение реактора производилось за счет замкнутого водяного контура (на основе натрия). Однако у Pratt & Whitney и Lockheed Martin возникли проблемы при проектировке вентиляторных двигателей.
Защитная капсула, в которой находились пилоты, была изготовлена из свинца и резины, окна атомолета — из свинцового стекла толщиной 30 см.
После полета ЯСУ демонтировалась и помещалась в специальный подземный бункер. При размахе крыльев порядка 70 метров Convair NB-36H развивал максимальную скорость в размере 676 км/час.
Первый полет атомолета был совершен в 1955 году. За время испытаний летательный аппарат совершил 47 поднятий в небо. Однако в марте 1957 года атомолет полностью вывели из эксплуатации.