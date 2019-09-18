День, когда в космос отправилась первая туристка

18 сентября 1830 года в США состоялась гонка между одним из первых локомотивов в мире и лошадью. Этот поединок машины и скакуна предложил американский изобретатель Питер Купер — по его задумке результат гонки должен был убедить общественность в эффективности локомотивов на паровой тяге.

Дело в том, что начале 19 века железная дорога представляла собой довольно странное зрелище: между населенными пунктами по рельсам перемещались… модифицированные для ж/д полотна кареты с лошадьми. Не от хорошей жизни, конечно — в те времена двигатели не отличались эффективностью, а их лучшие образцы едва могли справиться с перевозкой нескольких десятков пассажиров на дальние расстояния.