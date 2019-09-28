День, когда Apple начали считать престижным

Пика популярности IE достиг к 2002 году: тогда через этот браузер смотрели на веб более 90% пользователей. Но уже спустя пару лет серьезную конкуренцию ему стал составлять Firefox — наследник Netscape, созданный некоммерческой организацией Mozilla Foundation. А к концу десятилетия на первое место вышел Google Chrome.

Современные данные о долях браузеров сильно разнятся, но большинство отчётов говорят о превосходстве Chrome и его мобильной версии.

28 сентября 1980 года руководители Microsoft приняли историческое решение подписать контракт с IBM. Летом того года Билл Гейтс, Пол Аллен и Кай Ниши встретились с представителями IBM — последние рассказали, что компания собирается выпустить персональный компьютер. Изначально речь шла о покупке таких продуктов как языки программирования Microsoft BASIC, FORTRAN, COBOL, но в результате IBM попросила создать и операционную систему для нового компьютера. После нескольких месяцев раздумий, Microsoft дала согласие. В тот день определилось будущее IBM PC, а значит, почти всех персональных компьютеров конца XX века.

За основу взяли операционную систему 86-DOS компании Seattle Computer Products, которую та согласилась продать, не зная об истинном заказчике. Позже Microsoft сумела переманить к себе и разработчиков 86-DOS, а результатом их работы стал выход MS-DOS v1.0 в августе 1981 года, которую IBM поставляла под именем PC DOS.