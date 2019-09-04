Лучший Samsung Galaxy Note вышел ровно пять лет назад. И он не был халтурно улучшенным Galaxy S, как нынешние смартфоны

Он был дорогим (35 тысяч докризисных рублей - примерно $1000), но его раскупали бешеными тиражами. Например, по версии бенчмарка AnTuTu Galaxy Note 4 оказался самым популярным Android-смартфоном в 2015 году. И это при том, что по внешности Note 4 почти не отличался от Note 3 (обзор)!
Но покупатели выбирали новую модель и не жалели об этом, потому что характеристики были запредельными. Просто вспомните, каким был типичный смартфон-флагман в 2014 году:
- Дисплей Full HD или даже HD (см. Nokia Lumia 1020) с диагональю 5-5.2"
- Процессор Snapdragon 800 или 801
- Стандартный аудиочип из этого же самого Snapdragon
- Оптической стабилизации в камере, как правило, не было (а она важна!)
- 2 гигабайта оперативной памяти. Да! Во флагманах! Два гигабайта! И вокруг была целая церковь верующих, что "больше в ближайшие годы и не понадобится"
- 2 мегапикселя для селфи-камеры с паршивейшей оптикой (например, f/2.2 в LG Nexus 5 или f/2.8 в Sony Xperia Z3). И люди тоже ходили-приговаривали "и так нормалёк"
- Съёмка видео в максимальном качестве Full HD (1080p). Более чёткую картинку смартфоны просто не умели выдавать.
Такими были крутейшие смартфоны 2014 года: и Sony Xperia Z3, и HTC One M8, и Apple iPhone 6 (у этого ещё и селфи-камера на 1.2 Мп была!). Только LG G3 отличался по характеристикам в лучшую сторону, но, к сожалению, был глючным, заторможенным и с IPS-дисплеем.
Причём Самсунг прыгал не только над головами конкурентов, но и над своей головой: в феврале 2014 года вышел Galaxy S5 с процессором Snapdragon 801, экраном 1920x1080, камерой без оптической стабилизации и 2 Гбайт оперативной памяти.
А теперь, внимание, Galaxy Note 4:
Дисплей Quad HD (2560x1440 пикселей) AMOLED при 5.7 дюймах. Прошло 5 лет, а более чёткие экраны в смартфоны до сих пор не стали массовыми - даже в самых дорогих Xiaomi настолько чётких экранов уже нет, а в Huawei эта опция полагается только максимально дорогим моделям Mate 20 Pro/Mate 30 Pro, а не Huawei P20 Pro/P30 Pro. 3 Гбайт оперативной памяти. В недорогих смартфонах столько оперативки устанавливают до сих пор, а во флагманах этот стандарт держался ещё два года - Xiaomi Mi 5 и Mi 5s (2016 г.), например, выходил с 3 Гбайт оперативной памяти. Как и Sony Xperia X Perfomance. Селфи-камера на 3.7 мегапикселя с оптикой f/1.9. Сейчас это повод "поржать", но пять лет назад Galaxy Note 4 был единственным смартфоном, который выдавал по-настоящему качественные селфи. Единственным! Оптическая стабилизация, которую "не завезли" ни в Galaxy S5, ни в Sony Xperia Z3, ни в HTC One M8. Съёмка видео в разрешении 2560x1440 - такое видео нормально выглядит на современных 4K-мониторах и телевизорах, в отличие от записей смартфонов-ровесников. Четырехъядерный звуковой процессор Wolfson WM5110. Здесь, правда, был небольшой казус - этот ЦАП не работал "на все деньги" на Android 4.4, с которым вышел Note 4. И даже на Android 5 работал не так круто, как мог бы. А вот с обновлением на Android 6 смартфон зазвучал так круто, что даже сами владельцы не ожидали. Процессор Exynos 5433. Вам это сейчас ни о чём не говорит, но этот процессор опередил своё время, потому что, в отличие от всего остального старья, работал на новых ядрах Cortex-A53 и Cortex-A57 и был на 30-35% быстрее в приложениях, чем Snapdragon 801! Не говоря уже о более слабом Snapdragon 800.
И главное - это был смартфон, при виде которого не возникало вопросов, чем он отличается от Galaxy S5, и не валял ли дурака Samsung с выпуска весеннего флагмана по осенний. В отличие от наших дней...
Фаблет обзавелся 5,7-дюймовым экраном с разрешением Quad HD (2560x1440). Матрица — Super AMOLED, характеризующаяся яркими, сочными цветами. В основе Galaxy Note 4 лежит восьмиядерный процессор Samsung Exynos 5433 с тактовой частотой 1,9 ГГц и 3 Гбайт оперативной памяти. А вот встроенной — 32 Гбайт. В наличии есть слот Micro-SD, поддерживающий карты памяти объемом до 64 Гбайт.
Но уже о следующего поколения Samsung скатился и Galaxy Note 5 стал почти полной копией Samsung Galaxy S6 edge+ в другом корпусе и со стилусом. Но мы-то помним старые добрые времена, когда ситуация была иной.
А ещё 3 сентября...
совершил посадку на поверхность Марса спускаемый аппарат космического модуля «Викинг-2». Всего в рамках одноименной кампании было совершено два полета. О программе «Викинг» мы писали в одном из прошлых «дней в истории».
Космический модуль «Викинг-2» стартовал 9 сентября 1975 года. Уже спустя 333 дня аппарат начал посылать общие снимки Марса на Землю. На орбиту же он вышел 7 августа 1976 года. Основной задачей «Викинга-2» стало изучение почвы Марса. В результате исследований было доказано, что поверхность Марса напоминает базальтовую лаву, подвергнутую эрозии. В составе почвы большое количество железа и кремния. Также преобладают магний, алюминий, кальций и титан.
Спускаемый аппарат проработал на поверхности 1281 марсианский день — до 11 апреля 1980 года. Связь с «Викингом-2» прервалась, когда вышли из строя батареи питания.
3 сентября 2005 года был представлен первый кремниевый квантовый чип. Отличилась группа разработчиков Hitachi, работавших в то время в Кембриджском университете в Великобритании. Как известно, квантовые чипы записывают информацию не в виде всем привычных уровней напряжений, а в виде квантовых бит — кубит.
Здесь остановимся подробнее. Если «классический» бит — единица информации — кодируется двумя напряжениями, обозначающими «ноль» и «единицу», то кубит записывает данные как произвольную суперпозицию двух квантовых состояний, также соответствующих «нулю» и «единице». Следовательно, в одном квантовом бите может содержаться гораздо больше информации. В теории — бесконечно большое количество информации. Плюс для кубитов характерна так называемая «запутанность», когда оперируя над одним кубитом, меняется волновая функция и состояние второго кубита.
Ученым из Кембриджского Университета удалось произвести все базовые операции, то есть не просто создать кубит: «инициализацию» — запись квантового состояния кубита; «манипуляцию» и «измерение» — финальное квантовое состояние.
Ранее квантовые биты удавалось создать на основе арсенида галлия, однако так называемое время декогерентизации (период, в течение которого сохраняется состояние кубита) оказалось крайне малым. Рабочей группе из Hitachi, используя кремний, удалось увеличить эту характеристику в 100 раз.
В 2011 году был создан первый в мире целевой квантовый процессор. На этот раз постарались ученые из Центра квантовой фотоники Университета Бристоля. Чип представляет собой модель, созданную из нескольких электродов и волноводов, изготовленных из диоксида кремния. Квантовые состояния кубита в таком устройстве воспроизводятся при помощи программирования электродов. Всего в процессоре площадью 3х70 мм насчитывалось два кубита.
Считается, что именно квантовые процессоры придут на смену классическим полупроводниковым технологиям. Остается только узнать, когда именно это произойдет. Ведь закон Мура, оглашенный более полувека назад назад, все еще действует.