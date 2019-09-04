Лучший Samsung Galaxy Note вышел ровно пять лет назад. И он не был халтурно улучшенным Galaxy S, как нынешние смартфоны

А теперь, внимание, Galaxy Note 4:

Дисплей Quad HD (2560x1440 пикселей) AMOLED при 5.7 дюймах. Прошло 5 лет, а более чёткие экраны в смартфоны до сих пор не стали массовыми - даже в самых дорогих Xiaomi настолько чётких экранов уже нет, а в Huawei эта опция полагается только максимально дорогим моделям Mate 20 Pro/Mate 30 Pro, а не Huawei P20 Pro/P30 Pro. 3 Гбайт оперативной памяти. В недорогих смартфонах столько оперативки устанавливают до сих пор, а во флагманах этот стандарт держался ещё два года - Xiaomi Mi 5 и Mi 5s (2016 г.), например, выходил с 3 Гбайт оперативной памяти. Как и Sony Xperia X Perfomance. Селфи-камера на 3.7 мегапикселя с оптикой f/1.9. Сейчас это повод "поржать", но пять лет назад Galaxy Note 4 был единственным смартфоном, который выдавал по-настоящему качественные селфи. Единственным! Оптическая стабилизация, которую "не завезли" ни в Galaxy S5, ни в Sony Xperia Z3, ни в HTC One M8. Съёмка видео в разрешении 2560x1440 - такое видео нормально выглядит на современных 4K-мониторах и телевизорах, в отличие от записей смартфонов-ровесников. Четырехъядерный звуковой процессор Wolfson WM5110. Здесь, правда, был небольшой казус - этот ЦАП не работал "на все деньги" на Android 4.4, с которым вышел Note 4. И даже на Android 5 работал не так круто, как мог бы. А вот с обновлением на Android 6 смартфон зазвучал так круто, что даже сами владельцы не ожидали. Процессор Exynos 5433. Вам это сейчас ни о чём не говорит, но этот процессор опередил своё время, потому что, в отличие от всего остального старья, работал на новых ядрах Cortex-A53 и Cortex-A57 и был на 30-35% быстрее в приложениях, чем Snapdragon 801! Не говоря уже о более слабом Snapdragon 800.

И главное - это был смартфон, при виде которого не возникало вопросов, чем он отличается от Galaxy S5, и не валял ли дурака Samsung с выпуска весеннего флагмана по осенний. В отличие от наших дней...

Фаблет обзавелся 5,7-дюймовым экраном с разрешением Quad HD (2560x1440). Матрица — Super AMOLED, характеризующаяся яркими, сочными цветами. В основе Galaxy Note 4 лежит восьмиядерный процессор Samsung Exynos 5433 с тактовой частотой 1,9 ГГц и 3 Гбайт оперативной памяти. А вот встроенной — 32 Гбайт. В наличии есть слот Micro-SD, поддерживающий карты памяти объемом до 64 Гбайт.

Но уже о следующего поколения Samsung скатился и Galaxy Note 5 стал почти полной копией Samsung Galaxy S6 edge+ в другом корпусе и со стилусом. Но мы-то помним старые добрые времена, когда ситуация была иной.