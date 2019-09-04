Сегодня Google исполнился 21 год — возраст совершеннолетия в США, между прочим

Изначально научным проектом занимались два студента Стэнфордского университета — Сергей Брин и Ларри Пейдж, которые совместно разработали алгоритм PageRank. Этот алгоритм, который научился вычислять «важность» каждой страницы в интернете, и стал причиной лидерства Google среди всех аналогичных поисковых систем.

Изначально компания была зарегистрирована в гараже друга Брина и Пейджа в штате Калифорния, но главное — страница google.com стала доступна для всех желающих, а интернет-поиск стал более удобным и «умным».