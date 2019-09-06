День смерти компьютерных дискет

6 сентября 2006 года на свет выходит первый 17-дюймовый ноутбук с гигабайтом видеопамяти. Сейчас этим уже давно никого не удивишь, ведь порой даже очень недорогие мобильные видеокарты оснащаются сразу 4 ГБ графической памяти. А Alienware Aurora m9700 пришлось обзавестись сразу двумя адаптерами, чтобы набрать рекордный гигабайт. В качестве графического адаптера был выбран NVIDIA GeForce Go 7900 GS с 512 МБ собственной памяти. Но это было не единственной достоинство игровой машины. К примеру, уже тогда его 17-дюймовый дисплей имел разрешение 1920 на 1200 пикселей, а система хранения данных могла включать сразу два жёстких диска по 320 ГБ каждый. Однако процессор был не столь впечатляющим, так как производитель вместо двухъядерного AMD Turion 64 Х2 использовал AMD Turion 64.