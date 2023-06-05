«Даёшь технологии в массы!»: чат-бот Microsoft Bing стал доступен на любых браузерах

Напомним, что ранее данный функционал был доступен исключительно в браузере Microsoft Edge, что ограничивало количество пользователей, имеющих возможность воспользоваться новейшей разработкой компании.

Ограничение доступа к Bing Chat в сторонних браузерах было умышленным шагом Microsoft для продвижения своего собственного браузера Edge. Однако такой подход мешал многим пользователям оценить возможности чат-бота.

В конце мая руководитель отдела рекламы и веб-служб Microsoft объявил о планах компании начать эксперименты по внедрению поддержки сторонних браузеров.

И уже накануне, 4 июня, он подтвердил в Twitter, что IT-гигант начала включать поддержку Bing Chat в некоторых сторонних браузерах для части пользователей.

Хотя конкретные временные рамки и полный список поддерживаемых браузеров не разглашаются, этот шаг может привлечь больше пользователей к использованию Bing Chat. Доля Microsoft Edge на рынке браузеров составляет около 5,32%, в то время как Google Chrome лидирует с долей рынка более 62%, а Safari занимает второе место с долей 20,7%.