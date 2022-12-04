Даже не деньги: что мошенники начали предлагать сотрудникам банков за слив клиентских данных

Если раньше хакеры, ищущие инсайдеров, предлагали только деньги, то с недавних пор, используя социальные потребности возможных пособников, злоумышленники начали предлагать переезд в другие страны.

По словам Волгиной, хакерам нужны разные услуги: слив базы сотрудников банков и других финансовых организаций для распространения фишинговых писем, продажа базы клиентов, использование заражённых flash-носителей и т.д. Цена такой «работы» — от 100–150 тысяч рублей.

При этом в даркнете такие запросы редки, в основном хакеры ищут потенциальных «сотрудников» в Telegram. Но вероятность выплаты денег, а тем более помощь с переездом, крайне низкая.

«Цена таких запросов обычно начинается от 100–150 тысяч рублей. Ясно, что выплата вознаграждения, а тем более выполнение обязательств по релокации в таких случаях является скорее исключением, чем правилом», — отметила эксперт.