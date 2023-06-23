Даже небольшого загрязнения воздуха оказалось достаточно для изменений в мозге детей

Исследователи проанализировали данные МРТ-сканирования мозга более 9000 детей в возрасте от 9 до 10 лет. Они обратили особое внимание на гиппокамп, отвечающий за долговременную память, миндалевидное тело и лобно-теменные доли коры мозга.

Также были учтены показатели качества воздуха в их домах, включая концентрацию мелких твердых частиц PM2,5, диоксида азота и приповерхностного озона.

Результаты исследования показали, что у детей, подвергающихся воздействию более высоких уровней загрязнителей, наблюдались изменения в связях между различными областями мозга.

Вместе с тем выяснилось, что эти связи мозговой активности формируются в возрасте от 9 до 12 лет и могут оказывать влияние на нормальное когнитивное и эмоциональное развитие подростков.

Даже при считающихся безопасными уровнях загрязнения воздуха, дети подвержены негативному влиянию в этот критический период развития. Что, в свою очередь, может повысить риск возникновения когнитивных и эмоциональных расстройств в будущем.