Даже рождественские ели сейчас генно-модифицированные

Даже рождественские ели сейчас генно-модифицированныеГенетически улучшенные деревья обещают более долгую жизнь иголок и быстрый рост!"
Генетическая программа NC State Christmas Tree Genetics Program представила инновационную разработку: генно-модифицированные ели Fraser fir, призванные преобразить ваше новогоднее настроение. Эти деревья, создававшиеся более четырех десятилетий, обладают превосходными характеристиками: длительный «срок службы», быстрый рост и коническая форма.
© Ferra.ru / Kandinsky 3
Пихты Фрейзера из этой программы произведут «революцию» на рынке, достигнув товарного вида, всего за 6-7 лет, считает представитель компании. По его словам, если все пойдет по плану, к 2037 году вы сможете украсить свой дом этими идеальными, генетически улучшенными деревьями.
Но это еще не все - представьте себе ель, которая не линяет. Благодаря новейшей генетике эти деревья, как ожидается, потеряют менее 1-2 % своих иголок, даже после рубки и долгого хранения дома. Больше никакой послепраздничной уборки пылесосом - чудо новогоднее.