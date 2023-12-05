Даже рождественские ели сейчас генно-модифицированные

Пихты Фрейзера из этой программы произведут «революцию» на рынке, достигнув товарного вида, всего за 6-7 лет, считает представитель компании. По его словам, если все пойдет по плану, к 2037 году вы сможете украсить свой дом этими идеальными, генетически улучшенными деревьями.

Но это еще не все - представьте себе ель, которая не линяет. Благодаря новейшей генетике эти деревья, как ожидается, потеряют менее 1-2 % своих иголок, даже после рубки и долгого хранения дома. Больше никакой послепраздничной уборки пылесосом - чудо новогоднее.