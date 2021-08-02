Даже самую лёгкую форму COVID-19 связали со смертельно-опасным старческим слабоумием

В рамках исследования, разные группы учёных изучали показатели жителей США и Аргентины. По итогу оказалось, что в течение 3-6 месяцев после заражения коронавирусом около 20% пожилых людей из 300 обследованных столкнулись с проблемами с кратковременной памятью, пишет MedicalXpress. При этом 34% имели более серьёзные нарушения, в том числе и связанные с поиском слов.

Специалисты также отметили, что та же обонятельная область мозга (которая страдает при заболевании COVID-19) напрямую связана с областями, критически важными для памяти. Так, например, потеря чувствительности запахов порой является ранним признаком дегенеративных и смертельно опасных заболеваний. Таким как болезнь Альцгеймера.