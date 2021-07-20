Даже умеренное употребление алкоголя может спровоцировать развитие рака

Исследователи из Международного агентства по изучению рака опубликовали результаты своей последней работы. Из неё выходит, что употребление алкоголя даже в небольших и умеренных количествах всё равно увеличивает риск развития рака, сообщает ООН.

Так, только за 2020 год по всему миру было зарегистрировано около 740 тыс новых случаев рака. Причём речь идёт лишь о тех из них, которые были связаны с распитием спиртного.

При этом примерно в 100 тыс случаев болезнь обнаруживалась у тех, кто не злоупотреблял спиртным.