Даже умеренное употребление алкоголя может спровоцировать развитие рака

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Даже умеренное употребление алкоголя может спровоцировать развитие ракаНа этом фоне сложно говорить о «лечебном распитии спиртного»
Употребление алкоголя очень часто связывают с возникновением различного вида рака. В то же время умеренное «выпивание» нередко называют полезным для здоровья. Как стало известно, последнее утверждение не совсем верно.
Исследователи из Международного агентства по изучению рака опубликовали результаты своей последней работы. Из неё выходит, что употребление алкоголя даже в небольших и умеренных количествах всё равно увеличивает риск развития рака, сообщает ООН.
Так, только за 2020 год по всему миру было зарегистрировано около 740 тыс новых случаев рака. Причём речь идёт лишь о тех из них, которые были связаны с распитием спиртного.
При этом примерно в 100 тыс случаев болезнь обнаруживалась у тех, кто не злоупотреблял спиртным.