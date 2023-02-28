DDoS-атаки начали использовать для прикрытия более опасных операций

По данным компании, только за январь 2023 года число DDoS-атак, служивших прикрытием, выросло на 35% в сравнении с аналогичным периодом прошлого года. По мнению экспертов StormWall, основной целью атакующих являлся вывод из строя IT-инфраструктуры организаций.

Также в числе причин таких атак они назвали взлом систем для получения несанкционированного доступа к данным пользователей или компаний.

Сообщается, что хакеры применяли DDoS-атаки для отвлечения внимания от проникновения внутрь организации или вывода уже полученной информации.

И в случае, если у компании-жертвы не было надёжной защиты от DDoS, отдел информационной безопасности был вынужден направить все силы на защиту IT-инфраструктуры от атаки. Это и ослабляло защиту систем от других опасностей, отметили в компании.