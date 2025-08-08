DDR4 останется с нами до 2026 года — Micron, Samsung и SK hynix отложили закрытие производства

Крупнейшие производители — Micron, Samsung и SK hynix — решили отложить завершение её производства из-за устойчивого спроса и роста цен.

Micron планирует прекратить массовые поставки DDR4 и LPDDR4 в начале 2026 года, а Samsung — в декабре 2025-го. SK hynix останется последним крупным производителем DDR4, свернув массовое производство только к середине 2026 года.

Все три компании продолжат поддерживать нишевых клиентов, таких как автопром, оборонная и телеком-индустрии, ещё в течение нескольких лет.

Хотя DDR5 постепенно занимает место предшественника, миллионы ПК, в том числе выпущенных в 2023 году, по-прежнему используют DDR4 и нуждаются в доступной памяти для апгрейда. Поэтому DDR4 ещё долго будет востребована, особенно на бюджетных платформах.

Снижение доступности модулям DDR4 в рознице стоит ожидать ближе к 2026 году, но полностью память не исчезнет — её продолжат выпускать небольшие производители для нужд промышленности и отдельных энтузиастов.