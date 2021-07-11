Death Stranding, Control и другие игры издателя продают с большими скидками

Наука и технологии
Сегодня в 16:07
Death Stranding, Control и другие игры издателя продают с большими скидкамиДо 16 июля
Онлайн-магазин Humble bundle запустил очередную выгодную акцию. В ее рамках можно с большими скидками купить игры издателя 505 Games.
Так, на 60% упала стоимость Death Stranding. Напомним, что ранее игра продавалась за 3 499 рублей, тогда как сейчас ее отдают за 1 399.
С 60% скидкой продается и полное издание Control. В него вошла сама игра и ранее выпущенные расширения «Основание» и «АМС». Стоимость тайтла в обычное время составляет 2 968 рублей, а сейчас она доступна за 1 187.
Ознакомиться с остальными играми, которые продаются в рамках распродажи со скидками, можно перейдя по этой ссылке. Закончится данная акция через пять дней.