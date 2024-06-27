Дебаты между Байденом и Трампом могут спровоцировать скачки цены на биткоин

Ожидается, что Трамп, следуя конъюнктуре, выскажется в поддержку BTC и других криптовалют. Ранее его позитивные прогнозы и мнение относительно тех или иных процессов педалировали активизацию в этих отраслях. Тем более, что не только законодательная легализация биткоина, но и создание самых благоприятных условий для развития цифровых активов, являются одним из «жирных» пунктов предвыборной программы экс-президента.

По мнению опрошенных экспертов, дебаты между кандидатами на президентское кресло могут привести к оптимизму инвесторов и повышенной покупке BTC, что спровоцирует мощное ралли монеты.

Более того, Трамп заявляет, что без биткоина не получится улучшить положение США в свете международной экономической политики, а также о необходимости внедрения инноваций на все уровнях.