Дебютные “умные” часы Xiaomi Redmi смогут звонить без помощи смартфона

Также интернет-инсайдеры из Китая утверждают, что условные Redmi Watch проходят под модельным номером REDMIWT01, при этом устройство уже прошло сертификацию Bluetooth. Ожидается, что девайс будет работать под управлением собственной оболочки компании под названием MIUI For Watch — первым гаджетом, который работал на базе данного решения были первые смарт-часы самой Xiaomi. Что же до возможности новых часов звонить в отрыве от смартфона, то для этих целей в устройство будет внедрена поддержка технологии eSIM.

Напомним, что вчера в сети появилась еще и информация о том, что Redmi Watch будут выпущены и под другим названием — Xiaomi Mi Watch Lite. Оба устройства будут совершенно идентичны друг другу, просто одно из них будет продаваться на одних рынках, а другое — на других.