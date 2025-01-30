Deep Robotics научила робопса Lynx стоять на одной ноге и ездить по ручьям

Эта модель была представлена в 2024 году. Компания показала видео, на котором показала испытания Lynx.

В ролике демонстрируется, как робот ездит по ручью, может перемещаться по глубокому снегу, а также способен спускаться на большой скорости по заснеженному склону. Также Lynx умеет делать сальто и перепрыгивать при этом через препятствие, приземляясь на все четыре колеса. Ещё робопёс умеет приземляться на два колеса, удерживая равновесие.

Кроме того, Lynx умеет балансировать не только на двух задних или двух передних колесах, но и на боковых и даже на одном колесе. Робособака имеет стандарт пылевлагозащиты IP54, работает до трёх часов на одном заряде аккумулятора, который быстро заменяется.