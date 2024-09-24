Наука и технологии
Опубликовано 24 сентября 2024, 07:30
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DeepMind от Google представил новые роботизированные системы с ИИ

Разработка ALOHA Unleashed и DemoStart для улучшения манипуляции
Инженеры проекта DeepMind от Google объявили о создании двух новых систем роботов на базе искусственного интеллекта (ИИ). Первая система, ALOHA Unleashed, направлена на развитие би-манипуляций с помощью роботов, а вторая, DemoStart, улучшает возможности роботизированных рук с несколькими пальцами и суставами.
DeepMind от Google представил новые роботизированные системы с ИИ

© Ferra.ru

По данным исследовательской группы, большинство существующих роботизированных рук работают в одиночку, без помощи второй. В ALOHA Unleashed робота научили использовать обе руки совместно для выполнения сложных задач, таких как завязывание шнурков. Эта система основана на платформе ALOHA 2, разработанной в Стэнфорде, и улучшает ловкость, позволяя рукам «осознавать» друг друга при выполнении общих задач.

В проекте DemoStart акцент сделан на сложную координацию действий, требующую использования большего числа пальцев и датчиков. Команда применила методы обучения с подкреплением, чтобы роботы могли выполнять простые задачи и постепенно увеличивать их сложность, например, перетаскивать куб или завинчивать гайки. Эти разработки открывают новые горизонты в области робототехники и манипуляции.

DeepMind от Google представил новые роботизированные системы с ИИ
© arXiv