DeepMind от Google представил новые роботизированные системы с ИИ

По данным исследовательской группы, большинство существующих роботизированных рук работают в одиночку, без помощи второй. В ALOHA Unleashed робота научили использовать обе руки совместно для выполнения сложных задач, таких как завязывание шнурков. Эта система основана на платформе ALOHA 2, разработанной в Стэнфорде, и улучшает ловкость, позволяя рукам «осознавать» друг друга при выполнении общих задач.

В проекте DemoStart акцент сделан на сложную координацию действий, требующую использования большего числа пальцев и датчиков. Команда применила методы обучения с подкреплением, чтобы роботы могли выполнять простые задачи и постепенно увеличивать их сложность, например, перетаскивать куб или завинчивать гайки. Эти разработки открывают новые горизонты в области робототехники и манипуляции.