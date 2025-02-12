Наука и технологии
Опубликовано 12 февраля 2025, 14:15
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DeepSeek оказался под угрозой новых ограничений в Европе

Власти ЕС обеспокоены обработкой данных китайским ИИ
Европейские регуляторы продолжают усиливать контроль над китайским искусственным интеллектом (ИИ) Deep Seek, который стремительно набирает популярность. Европейский совет по защите данных (EDPB) заявил, что в отношении компании могут быть введены новые ограничения.
DeepSeek оказался под угрозой новых ограничений в Европе
© Solen Feyissa

Обсуждение DeepSeek состоялось на ежемесячной встрече национальных регуляторов ЕС по вопросам конфиденциальности. Это произошло после того, как Италия заблокировала чат-бот компании из-за недостатка информации о его обработке персональных данных. Кроме того, власти Франции, Нидерландов, Бельгии, Люксембурга и ряда других стран запросили у DeepSeek разъяснения по вопросам сбора данных.

По словам представителя EDPB, уже несколько национальных органов начали разбирательства в отношении DeepSeek, и в будущем могут последовать новые меры. В связи с этим было принято решение расширить полномочия рабочей группы, созданной в 2023 году для координации действий регуляторов в области ИИ.

Изначально эта группа занималась только расследованиями в отношении ChatGPT от OpenAI, но теперь в ее фокусе окажется и DeepSeek. Также планируется создать оперативную команду быстрого реагирования для решения наиболее срочных вопросов, связанных с защитой данных.