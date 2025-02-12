DeepSeek оказался под угрозой новых ограничений в Европе

Обсуждение DeepSeek состоялось на ежемесячной встрече национальных регуляторов ЕС по вопросам конфиденциальности. Это произошло после того, как Италия заблокировала чат-бот компании из-за недостатка информации о его обработке персональных данных. Кроме того, власти Франции, Нидерландов, Бельгии, Люксембурга и ряда других стран запросили у DeepSeek разъяснения по вопросам сбора данных.

По словам представителя EDPB, уже несколько национальных органов начали разбирательства в отношении DeepSeek, и в будущем могут последовать новые меры. В связи с этим было принято решение расширить полномочия рабочей группы, созданной в 2023 году для координации действий регуляторов в области ИИ.

Изначально эта группа занималась только расследованиями в отношении ChatGPT от OpenAI, но теперь в ее фокусе окажется и DeepSeek. Также планируется создать оперативную команду быстрого реагирования для решения наиболее срочных вопросов, связанных с защитой данных.