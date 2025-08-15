DeepSeek R2 выйдет позже запланированного из-за проблем с ИИ-чипами и дефицита GPU

Источники сообщают, что компания сталкивается с техническими проблемами: обучение пока ведётся на NVIDIA, а чипы HUAWEI планируется использовать только для инференса.

HUAWEI, в свою очередь, даже отправила команду инженеров в офис DeepSeek для помощи, однако ни одной успешной сессии обучения на Ascend провести не удалось.

После выпуска R1 в январе, власти Китая настоятельно рекомендовали DeepSeek перейти на отечественные процессоры. Параллельно регуляторы вызвали крупные IT-компании, включая Tencent, ByteDance и Baidu, чтобы те объяснили закупки чипов NVIDIA H20.

По информации Mydrivers, R2 требует гораздо большего объёма обучающих данных, чем R1, но их качество на внутреннем рынке ниже. Вместе с острой нехваткой топовых GPU, это сильно замедлило процесс.

В результате, точная дата релиза R2 пока не назначена, а уровень использования сервисов DeepSeek с начала года упал с 50% до 3%.